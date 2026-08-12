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    Cisco überraschend optimistisch - Begeisterung der Anleger schwindet rasch

    Für Sie zusammengefasst
    • Cisco erwartet starken Umsatz im ersten Quartal
    • Cisco sieht Superzyklus bei Netzwerken und KI
    • Quartalsgewinn steigt, Cisco-Aktie fällt danach
    Cisco überraschend optimistisch - Begeisterung der Anleger schwindet rasch
    Foto: MichaelVi - stock.adobe.com

    SAN JOSE (dpa-AFX) - Der Netzwerk-Ausrüster Cisco blickt nach einem überraschend guten Geschäftsjahresende zuversichtlicher auf das erste Quartal als Experten erwartet hatten. Der Umsatz werde bei 18,0 bis 18,2 Milliarden Dollar liegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss mit. Den bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) sieht Cisco bei 1,32 bis 1,34 Dollar. Analysten hatten bei beiden Kenngrößen mit weniger gerechnet.

    Das Unternehmen sieht bei Netzwerken einen Superzyklus im Gange und äußerte sich noch optimistischer zum Geschäft mit KI-Infrastruktur mit sogenannten Hyperscalern. Darunter versteht man sehr große Cloud-Anbieter, die weltweit eine Recheninfrastruktur mit Servern betreiben. Auch wenn Cisco sich auf KI-Datenzentren konzentriert, ist es beim Umsatz immer noch abhängig von seinem klassischen Netzwerkgeschäft.

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    Im vierten Geschäftsquartal legte der Umsatz um 18 Prozent auf 17,3 Milliarden US-Dollar zu. Der Gewinn stieg unter dem Strich um die Hälfte auf 3,9 Milliarden Dollar. Auch hier hatten Experten weniger erwartet.

    Die anfängliche Begeisterung der Anleger schlug am Mittwoch schnell ins Gegenteil um. Die Cisco-Aktie, die nachbörslich in einer ersten Reaktion um bis zu gut acht Prozent zugelegt hatte, gab zuletzt um knapp sechs Prozent nach. Allerdings ist das Papier in diesem Jahr auch schon um fast 61 Prozent gestiegen./he

    Cisco Systems

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    ISIN:US17275R1023WKN:878841
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Cisco Systems Aktie

    Die Cisco Systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 104,1 auf Lang & Schwarz (12. August 2026, 22:45 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Cisco Systems Aktie um -6,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,42 %.

    Die Marktkapitalisierung von Cisco Systems bezifferte sich zuletzt auf 410,70 Mrd..

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 132,00US-Dollar. Von den letzten 1 Analysten der Cisco Systems Aktie empfehlen 1 die Aktie zu kaufen.





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