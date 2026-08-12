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    Ätna-Ausbruch

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    Sperre für Flughafen abermals verlängert

    Für Sie zusammengefasst
    • Catania bleibt wegen Ätna länger geschlossen
    • Starts und Landungen bis Freitag ausgesetzt
    • Hunderte Flüge fallen aus oder werden umgeleitet
    Ätna-Ausbruch - Sperre für Flughafen abermals verlängert
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    CATANIA (dpa-AFX) - Der Flughafen von Catania bleibt wegen der anhaltenden Aktivität des Ätna länger geschlossen als zunächst angekündigt. Die Sperrung des Airports auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien wurde am späten Abend abermals verlängert. Starts und Landungen sind nun bis Freitag um 2.00 Uhr nicht möglich. Weitere Verlängerungen dürften nicht ausgeschlossen sein.

    Erst wenige Stunden zuvor hatte der Flughafenbetreiber mitgeteilt, dass der Airport bis Donnerstag um 16.00 Uhr geschlossen bleiben soll. Wann der Flugbetrieb wieder aufgenommen werden kann, bleibt wegen der weiteren Entwicklung der Vulkanaktivität unklar. Passagiere werden gebeten, sich bei den jeweiligen Fluggesellschaften über den Status ihrer Flüge zu informieren.

    Flugverkehr seit Tagen stark beeinträchtigt

    Seit Tagen sorgt der jüngste Ausbruch von Europas aktivstem Vulkan für erhebliche Behinderungen im Flugverkehr auf Sizilien. Zahlreiche Flüge fielen aus, hatten Verspätung oder wurden auf andere Airports umgeleitet. Nach Angaben der Behörden waren Hunderte Flüge betroffen. Einige Flüge starteten schließlich von der Inselhauptstadt Palermo oder dem kleinen Flughafen von Comiso.

    Für Reisende sind die Umleitungen teilweise mit erheblichen Umwegen verbunden. In den vergangenen Tagen berichteten Passagiere unter anderem von kurzfristigen Änderungen, vollen Zügen und stark gestiegenen Taxipreisen auf dem Weg zu den anderen Flughäfen. Auch der Weg zum italienischen Festland wurde demnach teuer. In den kommenden Tagen müssen Reisende weiterhin mit Einschränkungen rechnen./rme/DP/he







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