Sperre für Flughafen abermals verlängert

CATANIA (dpa-AFX) - Der Flughafen von Catania bleibt wegen der anhaltenden Aktivität des Ätna länger geschlossen als zunächst angekündigt. Die Sperrung des Airports auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien wurde am späten Abend abermals verlängert. Starts und Landungen sind nun bis Freitag um 2.00 Uhr nicht möglich. Weitere Verlängerungen dürften nicht ausgeschlossen sein.

Erst wenige Stunden zuvor hatte der Flughafenbetreiber mitgeteilt, dass der Airport bis Donnerstag um 16.00 Uhr geschlossen bleiben soll. Wann der Flugbetrieb wieder aufgenommen werden kann, bleibt wegen der weiteren Entwicklung der Vulkanaktivität unklar. Passagiere werden gebeten, sich bei den jeweiligen Fluggesellschaften über den Status ihrer Flüge zu informieren.