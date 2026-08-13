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    Berkshire Hathaway, Novo Nordisk & Zefiro Methane: Tue Gutes und verdiene daran – bis zu 250 %!

    Berkshire Hathaway und Novo Nordisk haben mit ihren jüngsten Quartalszahlen die Erwartungen klar übertroffen. Wir nehmen die beiden Schwergewichte unter die Lupe – und blicken dabei auch auf einen kleinen Umweltdienstleister, der nach Einschätzung …

    Berkshire Hathaway, Novo Nordisk & Zefiro Methane: Tue Gutes und verdiene daran – bis zu 250 %!
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Berkshire Hathaway und Novo Nordisk haben mit ihren jüngsten Quartalszahlen die Erwartungen klar übertroffen. Wir nehmen die beiden Schwergewichte unter die Lupe – und blicken dabei auch auf einen kleinen Umweltdienstleister, der nach Einschätzung von Analysten sogar Vervielfachungspotenzial bietet: Zefiro Methane beherzigt eine Devise von Warren Buffett besonders konsequent. Tue Gutes und rede darüber – oder, noch besser: Tue Gutes und verdiene daran.

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