Plug Power mit Licht und Schatten! Siemens Energy Aktie wieder über 200 EUR? Drohnen-Fantasie bei HPQ Silicon!
Die USA stehen bei militärischen Drohnen zunehmend unter Zugzwang. China und der Iran legen den Nachholbedarf schonungslos offen. Washington macht Druck, um eigene Lieferketten aufzubauen. Davon könnte HPQ Silicon profitieren. Mehrere potenzielle …
Foto: esg-aktien.de
Die USA stehen bei militärischen Drohnen zunehmend unter Zugzwang. China und der Iran legen den Nachholbedarf schonungslos offen. Washington macht Druck, um eigene Lieferketten aufzubauen. Davon könnte HPQ Silicon profitieren. Mehrere potenzielle Kunden aus dem Drohnen- und Verteidigungssektor testen bereits die fortschrittliche Batterietechnologie. Die Aktie steht noch nicht im Fokus. Ein Dauerläufer im KI-Boom ist Siemens Energy. Im letzten Quartal konnte der Konzern erneut überzeugen. Analysten trauen der Aktie den Sprung über die 200-EUR-Marke zu. Positive Signale gibt es auch im Quartalsbericht von Plug Power. Doch die große Frage bleibt, wie die Liquidität bis zum Erreichen der Gewinnzone gesichert werden soll.
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