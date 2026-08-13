BYD, BMW und RE Royalties im Fokus: Preiskampf, Gewinneinbruch, Jobabbau und grüne Dividende! Global scheint es gerade so, als lebt die Autoindustrie auf einem echten Pulverfass. Branchenriesen wie BYD und BMW stecken in einem heftigen, vielleicht sogar ruinösen Preiskampf. Etablierte Autobauer ringen mit schmerzhaften Gewinneinbrüchen und …



