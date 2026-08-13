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    BYD, BMW und RE Royalties im Fokus: Preiskampf, Gewinneinbruch, Jobabbau und grüne Dividende!

    Global scheint es gerade so, als lebt die Autoindustrie auf einem echten Pulverfass. Branchenriesen wie BYD und BMW stecken in einem heftigen, vielleicht sogar ruinösen Preiskampf. Etablierte Autobauer ringen mit schmerzhaften Gewinneinbrüchen und …

    BYD, BMW und RE Royalties im Fokus: Preiskampf, Gewinneinbruch, Jobabbau und grüne Dividende!
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Global scheint es gerade so, als lebt die Autoindustrie auf einem echten Pulverfass. Branchenriesen wie BYD und BMW stecken in einem heftigen, vielleicht sogar ruinösen Preiskampf. Etablierte Autobauer ringen mit schmerzhaften Gewinneinbrüchen und drastischen Marktveränderungen. Anleger suchen aber immer mehr nach stabilen Alternativen. Daher können jetzt Werte aus unterschiedlichen Bereichen, unter anderem auch aus dem Bereich der erneuerbaren Energien ins Rampenlicht rücken. Ein spannender Akteur ist dabei RE Royalties. Das kanadische Unternehmen ist ein Vorreiter in der Finanzierung grüner Projekte. Auch abseits der großen Automobilkrisen wächst es kontinuierlich. Kann diese Aktie wirklich der sichere Hafen sein? Wir blicken tief in die aktuellen Entwicklungen der drei Unternehmen. Wir vergleichen harte Fakten und analysieren die Charttechnik. Traditioneller Autobau trifft auf asiatische Dominanz und innovative Finanzierungen. Lesen Sie weiter und entdecken Sie die Chancen dieses Trios.

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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