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    INDEX-MONITOR

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    OHB ersetzt Klöckner im SDax

    Für Sie zusammengefasst
    • Raumfahrtkonzern OHB steigt in den SDax auf
    • OHB ersetzt Klöckner im deutschen Aktienindex SDax
    • Klöckner wird nach Übernahme von der Börse genommen
    INDEX-MONITOR - OHB ersetzt Klöckner im SDax
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ZUG (dpa-AFX) - Der Raumfahrtkonzern OHB ist in den SDax aufgestiegen. Er ersetzt dort den Stahlhändler Klöckner & Co , wie die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx mitteilte. Nach der Übernahme durch Worthington Steel ist Klöckner von der Börse genommen worden. Das US-Unternehmen hatte Mitte Juli ein Delisting-Angebot zu elf Euro je Aktie vorgelegt. Die Annahmefrist läuft bis zum 12. August. Das Delisting werde voraussichtlich unmittelbar mit Ablauf der Annahmefrist wirksam, hatte es geheißen./he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur OHB Aktie

    Die OHB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,17 % und einem Kurs von 259,5 auf Lang & Schwarz (12. August 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der OHB Aktie um +2,06 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,80 %.

    Die Marktkapitalisierung von OHB bezifferte sich zuletzt auf 5,40 Mrd..

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 280,00EUR.






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    Community Beiträge zu OHB - 593612 - DE0005936124

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwache OHB-Kursentwicklung im Vergleich zu Raumfahrtwerten wie Rocket Lab und SpaceX. Diskutiert werden ein mögliches Bewertungsproblem bei einem KGV von 71, der Kursabschlag zur Kapitalerhöhung bei 300 Euro sowie der „Deutschland-Malus“. Positiv bewertet werden Q2-Wachstum, verbessertes EBITDA, Auftragseingang, bestätigte Prognose und Fortschritte bei IRIS². Kritiker verweisen auf Vorsteuerverlust, steigende Kosten und negative Cashflows.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber OHB eingestellt.

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    dpa-AFX
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