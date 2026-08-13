INDEX-MONITOR
OHB ersetzt Klöckner im SDax
- Raumfahrtkonzern OHB steigt in den SDax auf
- OHB ersetzt Klöckner im deutschen Aktienindex SDax
- Klöckner wird nach Übernahme von der Börse genommen
ZUG (dpa-AFX) - Der Raumfahrtkonzern OHB ist in den SDax aufgestiegen. Er ersetzt dort den Stahlhändler Klöckner & Co , wie die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx mitteilte. Nach der Übernahme durch Worthington Steel ist Klöckner von der Börse genommen worden. Das US-Unternehmen hatte Mitte Juli ein Delisting-Angebot zu elf Euro je Aktie vorgelegt. Die Annahmefrist läuft bis zum 12. August. Das Delisting werde voraussichtlich unmittelbar mit Ablauf der Annahmefrist wirksam, hatte es geheißen./he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur OHB Aktie
Die OHB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,17 % und einem Kurs von 259,5 auf Lang & Schwarz (12. August 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der OHB Aktie um +2,06 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,80 %.
Die Marktkapitalisierung von OHB bezifferte sich zuletzt auf 5,40 Mrd..
Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 280,00EUR.
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Community Beiträge zu OHB - 593612 - DE0005936124
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Das hat keinen Mehrwert zeigt aber, daß man die Grundprinzipien von Aktien nicht verstanden hat.
Das sollte sehr positiv auf OHB ausfallen https://www.hartpunkt.de/eu-und-betreiberkonsortium-erreichen-meilenstein-bei-iris%C2%B2-zahl-der-satelliten-wird-aufgestockt/