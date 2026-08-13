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    Stromausfall auf der Krim nach ukrainischem Drohnenangriff

    Für Sie zusammengefasst
    • Sewastopol nach Drohnenangriffen erneut ohne Strom
    • Gouverneur meldet massive Schäden und Stromausfall
    • Kiew greift strategische Anlagen im Hinterland an
    Stromausfall auf der Krim nach ukrainischem Drohnenangriff
    Foto: Siarhei - 356130783

    SEWASTOPOL (dpa-AFX) - Die Hafenstadt Sewastopol auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim ist nach nächtlichen Drohnenangriffen der Ukraine erneut ohne Strom. Die Stadt sei wegen eines massiven ukrainischen Angriffs von der Stromversorgung abgeschnitten, teilte der von Moskau eingesetzte Gouverneur von Sewastopol, Michail Raswoschajew, laut staatlicher Nachrichtenagentur Tass mit. Die Armee wehre einen ukrainischen Angriff ab. Derzeit begutachteten Experten die Schäden.

    Russland führt seit fast viereinhalb Jahren Krieg in der Ukraine. Kiew wehrt sich gegen die Invasion auch mit Drohnenangriffen gegen strategisch wichtige Anlagen im russischen Hinterland. Das sind Militärobjekte und Einrichtungen der Öl- und Gasindustrie. Ziel dieser Schläge ist es, dem russischen Militär die Treibstoffversorgung zu erschweren und dem Kreml die Kriegsfinanzierung./hme/DP/zb






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