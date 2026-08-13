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    Schlatter Industries Turns a Profit in First Half of 2026

    Schlatter Group has turned the corner in 2026: profits are back, margins are up, and a robust Welding segment is offsetting headwinds in Weaving.

    Schlatter Industries Turns a Profit in First Half of 2026
    • Schlatter Group reported a profit in H1 2026, with consolidated profit of CHF 1.1 million, compared with a loss of CHF 0.8 million in H1 2025.
    • EBIT rose significantly to CHF 1.7 million, up from CHF 0.3 million, while the EBIT margin increased from 0.6% to 3.4%.
    • Group order intake declined to CHF 51.8 million from CHF 54.1 million, and net revenue fell to CHF 49.1 million from CHF 52.0 million.
    • The Welding segment remained resilient: orders increased to CHF 46.3 million, while its order book grew to CHF 45.8 million, supported by strong demand for industrial mesh solutions.
    • The Weaving segment weakened substantially, with order intake falling to CHF 5.5 million and revenue to CHF 5.7 million due to a global slowdown in paper-industry weaving machines.
    • Schlatter expects a positive full-year 2026 result, supported by strong Welding capacity utilisation, while cost-reduction measures are being implemented in the underutilised Weaving segment.



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    Schlatter Industries Turns a Profit in First Half of 2026 Schlatter Group has turned the corner in 2026: profits are back, margins are up, and a robust Welding segment is offsetting headwinds in Weaving.
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