Schlatter Industries schafft im 1. Halbjahr 2026 den Sprung ins Plus
Schlatter kehrt 2026 in die Gewinnzone zurück: Trotz leicht rückläufigem Auftragseingang und Umsatz verbessern sich Ergebnis und Marge deutlich, während die Segmente unterschiedlich performen.
- Schlatter erzielte im ersten Halbjahr 2026 ein positives Konzernergebnis von CHF 1,1 Mio. nach einem Verlust von CHF 0,8 Mio. im Vorjahr; das EBIT stieg auf CHF 1,7 Mio. bei einer Marge von 3,4 % (Vorjahr: CHF 0,3 Mio.; 0,6 %).
- Bestellungseingang und Nettoerlös gingen leicht zurück: Der Bestellungseingang betrug CHF 51,8 Mio. (Vorjahr: CHF 54,1 Mio.), der Nettoerlös CHF 49,1 Mio. (Vorjahr: CHF 52,0 Mio.).
- Der operative Cashflow belief sich auf CHF 4,4 Mio., der Free Cashflow auf CHF 4,2 Mio.; beide Werte lagen unter dem Vorjahresniveau.
- Das Segment Schweissen entwickelte sich relativ stabil: Der Bestellungseingang stieg auf CHF 46,3 Mio., der Auftragsbestand auf CHF 45,8 Mio.; besonders gefragt waren Industriegitterlösungen und After-Sales-Dienstleistungen.
- Das Segment Weben blieb schwach: Bestellungseingang und Nettoerlös sanken auf CHF 5,5 Mio. bzw. CHF 5,7 Mio.; wegen der geringen Auslastung wurden am Standort Münster Maßnahmen zur Kostenreduktion und Flexibilisierung eingeleitet.
- Für 2026 erwartet Schlatter weiterhin ein positives konsolidiertes Ergebnis; im Segment Schweissen sollen die gute Auslastung und der Auftragsbestand zur Effizienz- und Margensteigerung genutzt werden, während die Nachfrage nach PMC-Webmaschinen verhalten bleibt.
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