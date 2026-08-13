Termine am 13. August 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 13. August ^

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Ströer, Q2-Zahlen (9.00 Pk)

07:00 DEU: Grenke, Q2-Zahlen

07:00 DEU: HelloFresh, Q2-Zahlen (8.30 Analystencall)

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 7/26

07:00 DEU: RWE, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 Pk, 13.00 Analystencall) 07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q3-Zahlen (9.00 Pk, 11.00 Analystencall) 07:00 DEU: Init, Q2-Zahlen

07:00 DEU: SMA Solar, Q2-Zahlen (detailliert) (13.00. Analystencall) 07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Wacker Neuson, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q2-Zahlen (9.30 Pk) 07:00 DEU: Evotec, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: MLP, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 Pk, 14.00 Analystencall) 07:30 DEU: Energiekontor, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Vincorion, Halbjahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Sixt SE, Q2-Zahlen

07:30 DEU: HHLA, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Secunet Security Networks, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Ottobock SE & Co KGaA, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Friedrich Vorwerk, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 NLD: Adyen, Halbjahreszahlen

07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q2-Zahlen

08:00 DEU: MBB SE, Q2-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: PNE, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Jost Werke, Q2-Zahlen

08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Q2-Zahlen

18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q2-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Birkenstock, Q3-Zahlen

USA: Applied Materials, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 7/26

08:00 GBR: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Privatkonsum Q2/26 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Staatsausgaben Q2/26 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Im- und Exporte Q2/26 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Industrieproduktion 6/26

08:00 GBR: BIP 6/26

08:00 GBR: Handelsbilanz 6/26

08:00 SWE: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)

08:30 CHE: Erzeugerpreise 7/26

08:30 CHE: Importpreise 7/26

09:00 ESP: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)

09:30 POL: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

11:00 EUR: Industrieproduktion 6/26

12:00 IRL: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Erzeugerpreise 7/26



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pk Deutscher Raiffeisenverband zur Getreideernte 2026

10:30 DEU: Online-Pk Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) und TU München: Vorstandsvergütung im Dax °



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