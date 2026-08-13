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    Am Tesla-Werk

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    Bahnhof Fangschleuse eröffnet

    Für Sie zusammengefasst
    • Neuer Bahnhof Fangschleuse nahe Tesla eröffnet
    • RE1 fährt zunächst stündlich, ab August zweimal
    • Güterverkehr soll bis zu 2400 Lkw-Fahrten verlagern
    Am Tesla-Werk - Bahnhof Fangschleuse eröffnet
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    GRÜNHEIDE (dpa-AFX) - Nach monatelangen Arbeiten soll am Wochenende der neue Bahnhof in Fangschleuse in unmittelbarer Nähe zum Tesla-Werk in Grünheide eröffnet werden. Dann würden "die Züge der Linie RE1 in beiden Richtungen an der neuen Verkehrsstation in Fangschleuse halten", sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Insgesamt 16.000 Reisende werden täglich erwartet.

    Der neue Bahnhof befindet sich rund zwei Kilometer westlich vom alten Bahnhof Fangschleuse und somit deutlich näher am Werk. Ob es sich bei dem erwarteten Verkehr "um Beschäftigte von Tesla handelt, kann die Deutsche Bahn nicht sagen", sagte der Bahnsprecher. Die Dimensionierung der neuen Station sei "in Abstimmung mit dem Land Brandenburg als Aufgabenträger für den Schienenpersonennahverkehr erfolgt".

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    Sicher sei Tesla einer dieser Faktoren. "In diese Entscheidungsfindung sind alle erkennbaren Entwicklungen im örtlichen Umfeld eingeflossen", so der Sprecher. Die bisherige und nun geschlossene "alte" Station sei in der Vergangenheit während der Hauptverkehrszeiten sehr stark belastet gewesen. Im neuen Bahnhof können auch längere, achtteilige Züge mit deutlich mehr Sitzplätze halten. Zunächst wird der RE1 einmal pro Stunde und Richtung in Fangschleuse halten. Ab dem 25. August soll Fangschleuse dann zweimal pro Stunde bedient werden.

    Unterdessen werden die Bauarbeiten am Bahnhof für den Güterverkehr weitergeführt. "Durch diese entstehen unter anderem Überholmöglichkeiten für Güterzüge." Außerdem werden sie für Ein- und Ausfahrten in das Gewerbegebiet Freienbrink genutzt, erklärte der Sprecher. In diesem Gewerbegebiet befindet sich auch die Tesla-Fabrik. "Denn durch die Entwicklungen an diesem Industriestandort erhöht sich zukünftig der Güterverkehr." So könnten laut Sprecher bald bis zu 2.400 Lkw-Fahrten täglich von der Straße auf die Schiene verlagert werden.

    Das Unternehmen kündigte im April an, die Produktion angesichts der gestiegenen Nachfrage deutlich auszuweiten. In einer ersten Phase sollen 1.000 neue Mitarbeiter hinzukommen, um die Zahl der Fahrzeuge um ein Fünftel auf 6.200 Fahrzeuge pro Woche zu steigern. Dies war ab Juli geplant.

    Ab Oktober soll damit begonnen werden, das Produktionsvolumen um ein weiteres Fünftel auf 7.500 Fahrzeuge pro Woche hochzufahren. Dafür sollen weitere 1.000 Mitarbeiter neu eingestellt werden./wpi/DP/zb

    Tesla

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    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,59 % und einem Kurs von 327,5 auf Nasdaq (13. August 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +1,71 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,28 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,12 Bil..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 416,67USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 480,00USD was eine Bandbreite von +6,87 %/+46,56 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Teslas Kursentwicklung trotz schwacher Nachrichten und die hohe Bewertung: 20 % Tesla für 200 Mrd. Euro gelten als teuer, während VW mit rund 37 Mrd. Euro bewertet wird. Thema sind stark rückläufige Auslieferungen in Europa und Deutschland, negativer Cashflow, fehlende Dividende, wachsender Wettbewerb sowie Zweifel an FSD, Robotaxi und Optimus. FSD-Fehler und Unfälle nähren die technische Kritik.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

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    dpa-AFX
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