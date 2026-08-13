🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBanque Cantonale de Thurgovie Inhaber-Partizipsch. AktievorwärtsNachrichten zu Banque Cantonale de Thurgovie Inhaber-Partizipsch.
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    TKB glänzt mit starkem Halbjahresergebnis

    Die Thurgauer Kantonalbank bleibt auf Wachstumskurs: Im ersten Halbjahr 2026 steigert sie Ertrag, Volumen und Kapitalstärke trotz anspruchsvollem Umfeld.

    TKB glänzt mit starkem Halbjahresergebnis
    Foto: adobe.stock.com
    • Die TKB steigerte den Geschäftserfolg im ersten Halbjahr 2026 um 9,2 % auf 123,5 Mio. Franken; der Halbjahresgewinn erhöhte sich um 0,9 % auf 81,6 Mio. Franken.
    • Das Geschäftsvolumen wuchs weiter: Die Ausleihungen stiegen um 1,2 % auf 27,6 Mrd. Franken, die Kundeneinlagen um 1,4 % auf 19,7 Mrd. Franken.
    • Die Hypothekarforderungen überschritten erstmals 26 Mrd. Franken; die verwalteten Kundenvermögen nahmen um über 1 Mrd. auf 30 Mrd. Franken zu.
    • Der Geschäftsertrag erhöhte sich um 6,4 % auf 230,1 Mio. Franken. Besonders stark entwickelten sich das Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft (+11 %) sowie das Handelsgeschäft (+5,7 %).
    • Die Kosten/Ertrags-Relation blieb mit 44,5 % tief. Gleichzeitig stärkte die TKB ihre Kapitalbasis durch eine Zuweisung von 34 Mio. Franken an die Reserven; die Kapitalquote beträgt 21,3 %.
    • Für das Gesamtjahr 2026 erwartet die TKB weiterhin einen leicht tieferen Unternehmenserfolg als im Vorjahr. Ihre Strategie soll unter anderem das Anlage- und Vermögensverwaltungsgeschäft weiter stärken.


    Banque Cantonale de Thurgovie Inhaber-Partizipsch.

    +2,35 %
    -1,16 %
    -11,43 %
    -17,03 %
    +0,44 %
    +36,67 %
    +77,42 %
    +165,40 %
    ISIN:CH0231351104WKN:A110VU
    Banque Cantonale de Thurgovie Inhaber-Partizipsch. direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf


    Geschenk Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 31.08.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!




    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    TKB glänzt mit starkem Halbjahresergebnis Die Thurgauer Kantonalbank bleibt auf Wachstumskurs: Im ersten Halbjahr 2026 steigert sie Ertrag, Volumen und Kapitalstärke trotz anspruchsvollem Umfeld.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     