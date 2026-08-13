TKB glänzt mit starkem Halbjahresergebnis
Die Thurgauer Kantonalbank bleibt auf Wachstumskurs: Im ersten Halbjahr 2026 steigert sie Ertrag, Volumen und Kapitalstärke trotz anspruchsvollem Umfeld.
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- Die TKB steigerte den Geschäftserfolg im ersten Halbjahr 2026 um 9,2 % auf 123,5 Mio. Franken; der Halbjahresgewinn erhöhte sich um 0,9 % auf 81,6 Mio. Franken.
- Das Geschäftsvolumen wuchs weiter: Die Ausleihungen stiegen um 1,2 % auf 27,6 Mrd. Franken, die Kundeneinlagen um 1,4 % auf 19,7 Mrd. Franken.
- Die Hypothekarforderungen überschritten erstmals 26 Mrd. Franken; die verwalteten Kundenvermögen nahmen um über 1 Mrd. auf 30 Mrd. Franken zu.
- Der Geschäftsertrag erhöhte sich um 6,4 % auf 230,1 Mio. Franken. Besonders stark entwickelten sich das Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft (+11 %) sowie das Handelsgeschäft (+5,7 %).
- Die Kosten/Ertrags-Relation blieb mit 44,5 % tief. Gleichzeitig stärkte die TKB ihre Kapitalbasis durch eine Zuweisung von 34 Mio. Franken an die Reserven; die Kapitalquote beträgt 21,3 %.
- Für das Gesamtjahr 2026 erwartet die TKB weiterhin einen leicht tieferen Unternehmenserfolg als im Vorjahr. Ihre Strategie soll unter anderem das Anlage- und Vermögensverwaltungsgeschäft weiter stärken.
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