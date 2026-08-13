GoGold gibt Finanzergebnisse für das 3. Quartal bekannt

12. August 2026, Halifax, NS / IRW-Press / GoGold Resources Inc. (TSX: GGD) (OTCQX: GLGDF) („GoGold“, „das Unternehmen“) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gogold-resou ... – gibt die Finanzergebnisse für das am 30. Juni 2026 endende Quartal bekannt, mit einem Rekord-operativen Cashflow von 26,3 Millionen US-Dollar (alle Beträge in US-Dollar) bei einem Umsatz von 27,8 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf von 419.986 Unzen Silberäquivalent („SEO“).

„Parral liefert weiterhin hervorragende Ergebnisse und verhilft dem Unternehmen zu einem Rekord-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit von 26,3 Millionen US-Dollar. Auch zum Abschluss unseres zwölften Jahres in Parral läuft der Betrieb weiterhin auf Hochtouren und generiert Rekord-Cashflows für uns“, sagte Brad Langille, Präsident und CEO. „Zum Quartalsende verfügten wir über Barmittel in Höhe von 284 Millionen US-Dollar, was die ursprünglichen Investitionskosten von 227 Millionen US-Dollar gemäß der Machbarkeitsstudie für unser kürzlich genehmigtes Projekt Los Ricos South übersteigt. Mit der Genehmigung für Los Ricos South in der Tasche und einem positiven Baubeschluss des Vorstands sind wir gut aufgestellt, um langfristige Vorteile für alle Stakeholder zu schaffen.“

Highlights für das am 30. Juni 2026 endende Quartal:

Rekord-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 26,3 Millionen US-Dollar

Liquide Mittel in Höhe von 284 Millionen US-Dollar

Umsatz von 27,8 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf von 419.986 SEO zu einem durchschnittlichen Realisierungspreis von 66,09 US-Dollar pro Unze

Nettoergebnis von 10,9 Millionen US-Dollar

Produktion von 477.464 SEO, bestehend aus 268.673 Unzen Silber, 3.036 Unzen Gold, 88 Tonnen Kupfer und 116 Tonnen Zink

Nachfolgend sind Tabellen mit zusammengefassten Finanzdaten und wichtigen Leistungsindikatoren aufgeführt:

Zusammengefasste konsolidierte Finanzdaten Drei Monate bis zum 30. Juni Neun Monate zum 30. Juni (in Tausend USD, außer Beträge pro Aktie) 2026 2025 2026 2025 Umsatz 27.758 $ 17.707 $ 89.191 $ 54.408 Umsatzkosten, einschließlich Abschreibungen 11.257 10.174 33.218 34.760 Betriebsergebnis 10.635 4.572 45.306 11.884 Jahresüberschuss 10.889 8.214 40.633 11.436 Unverwässertes Ergebnis je Aktie 0,025 0,022 0,095 0,033 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit1 26.325 7.245 57.181 20.264

1 Beinhaltet eine positive Anpassung in Höhe von 15.530 $ aus dem Betriebskapital für das am 30. Juni 2026 endende Quartal (1.792 $ am 30. Juni 2025).

Wichtige Leistungsindikatoren1 Drei Monate zum 30. Juni Neun Monate, endend am 30. Juni (in Tausend USD, außer Beträge pro Unze) 2026 2025 2026 2025 Gesamtmenge an gelagerten Tonnen 424.831 402.906 1.217.881 1.195.583 Verkaufte SEO2 419.986 527.933 1.290.609 1.709.416 Realisierter Silberpreis 66,09 $ 33,53 $ 69,11 $ 31,83 Gesamtkosten („AISC“) pro SEO2 40,78 $ 22,78 $ 32,90 27,55 $ Cash-Kosten pro SEO2 24,07 $ 17,21 $ 23,07 18,20

1 Die Leistungskennzahlen sind ungeprüfte Nicht-GAAP-Kennzahlen; siehe Überleitung im MD&A.

2 Die SEO umfassen verkaufte Goldunzen, Kupfertonnen und Zinktonnen, umgerechnet in Silberäquivalent auf der Grundlage eines Verhältnisses zum durchschnittlichen Marktpreis des jeweiligen Metalls in jedem Zeitraum. Das Verhältnis von Gold zu Silber betrug für die jeweils dargestellten Zeiträume: Q3-25 – 98, Q3-26 – 62. Das Verhältnis für Kupfer betrug: Q3-25 – 311, Q3-26 – 181. Das Verhältnis für Zink betrug: Q3-25 – 79, Q3-26 – 48.

Die verkauften Unzen Silberäquivalent wurden durch den Anstieg der Silberpreise im Verhältnis zu Gold in den drei Monaten bis zum 30. Juni 2026 im Vergleich zum 30. Juni 2025 beeinflusst, wobei das Äquivalenzverhältnis von Gold zu Silber von 98 auf 62 sank. Zu Vergleichszwecken würde die Anwendung des Äquivalenzverhältnisses vom 30. Juni 2025 auf das am 30. Juni 2026 endende Quartal zu 531.825 verkauften SEO führen, was ebenfalls einen Anstieg der AISC um 8,58 $ pro SEO zur Folge hätte. Die AISC wurden im Quartal zudem erheblich durch eine nicht zahlungswirksame Marktwertanpassung in Höhe von 2,5 Millionen Dollar bei aktienbasierten Vergütungen aufgrund des Anstiegs des Aktienkurses des Unternehmens beeinflusst; dies führte zu einem Anstieg der AISC um 5,85 Dollar pro SEO. Bereinigt um diese Posten ergäbe sich eine vergleichbare AISC von 26,35 Dollar pro SEO.

Diese Pressemitteilung sollte in Verbindung mit dem konsolidierten Zwischenabschluss für das am 30. Juni 2026 endende Quartal, dem Anhang zum Jahresabschluss sowie dem Lagebericht für das am 30. Juni 2026 endende Quartal gelesen werden, die bei SEDAR+ eingereicht wurden und auf der Website des Unternehmens verfügbar sind.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen in Bezug auf GoGold wurden von Herrn Bob Harris, P.Eng., geprüft und genehmigt, der eine nicht unabhängige qualifizierte Person im Sinne der NI 43-101 ist.

Über GoGold Resources

GoGold Resources (TSX: GGD) ist ein in Kanada ansässiger Silber- und Goldproduzent, dessen Schwerpunkt auf dem Betrieb, der Erschließung, der Exploration und dem Erwerb hochwertiger Projekte in Mexiko liegt. Das Unternehmen betreibt die Parral-Tailings-Mine im Bundesstaat Chihuahua und verfügt über das Projekt „Los Ricos South“, das sich in der Entwicklung befindet und für das der Vorstand den Baubeschluss genehmigt hat, sowie über das Explorations- und Erschließungsprojekt „Los Ricos North“ – beide im Bundesstaat Jalisco. GoGold hat seinen Hauptsitz in Halifax, Nova Scotia, und baut ein Portfolio aus kostengünstigen Projekten mit hohen Margen auf. Weitere Informationen finden Sie unter gogoldresources.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Steve Low, Unternehmensentwicklung

GoGold Resources Inc.

T: 416 855 0435

E-Mail: steve@gogoldresources.com

Oder besuchen Sie: www.gogoldresources.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (das „US-Wertpapiergesetz“) oder den Wertpapiergesetzen einzelner US-Bundesstaaten registriert und dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an oder zugunsten von US-Personen (im Sinne der Regulation S des US-Wertpapiergesetzes) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, dies erfolgt in Übereinstimmung mit den Registrierungsanforderungen des US-Wertpapiergesetzes und der geltenden Wertpapiergesetze der Bundesstaaten oder gemäß Ausnahmeregelungen davon. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren von GoGold in den Vereinigten Staaten dar.

Diese Pressemitteilung kann „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen zum Parral-Tailings-Projekt, zum Los-Ricos-Projekt, zu zukünftigen operativen Margen, zur zukünftigen Produktion und Verarbeitung sowie zu den zukünftigen Plänen und Zielen von GoGold, stellen zukunftsgerichtete Informationen dar, die mit verschiedenen Risiken und Ungewissheiten behaftet sind. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf einer Reihe von Faktoren und Annahmen, die zur Erstellung dieser Informationen herangezogen wurden, sich jedoch als unrichtig erweisen können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Annahmen im Zusammenhang mit der Fortführung der Geschäftstätigkeit von GoGold und seiner Tochtergesellschaften, den allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen, den Rohstoffpreisen, der Genauigkeit der Mineralressourcenschätzungen sowie die Leistung des Parral-Projekts. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse sowie zukünftige Ereignisse könnten erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen.

Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen von GoGold abweichen, zählen Explorations- und Erschließungsrisiken im Zusammenhang mit den Projekten von GoGold, das Scheitern bei der Feststellung geschätzter Mineralressourcen oder Mineralreserven, die Volatilität der Rohstoffpreise, Schwankungen der Ausbeuteraten sowie die globale Wirtschaftslage. Weitere Informationen zu den für GoGold geltenden Risikofaktoren finden sich in den von GoGold von Zeit zu Zeit bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen zur laufenden Offenlegung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Jahresinformationsformular von GoGold. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung.

Warnhinweis zu Nicht-GAAP-Kennzahlen und zusätzlichen GAAP-Kennzahlen

Es sei darauf hingewiesen, dass sich „GAAP“ im Sinne dieses Abschnitts auf die IFRS bezieht. Das Unternehmen geht davon aus, dass Investoren bestimmte Nicht-GAAP-Kennzahlen und zusätzliche GAAP-Kennzahlen als Indikatoren zur Bewertung von Bergbauunternehmen heranziehen. Diese sollen zusätzliche Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für nach GAAP erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden. Nicht-GAAP-Kennzahlen und zusätzliche GAAP-Kennzahlen haben keine standardisierte, nach den IFRS vorgeschriebene Bedeutung und sind daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar.

Zu den weiteren GAAP-Kennzahlen, die in der konsolidierten Gesamtergebnisrechnung des Unternehmens ausgewiesen werden, gehört das „Betriebsergebnis (Verlust)“. Diese Kennzahlen sollen einen Hinweis auf die Leistung des Unternehmens im Bergbau und im operativen Geschäft geben. Die Kennzahlen pro Unze werden berechnet, indem die entsprechenden Abbau- und Verarbeitungskosten sowie die Gesamtkosten durch die im Berichtszeitraum verarbeiteten Tonnen Erz dividiert werden. „Cash-Kosten pro Unze“ und „All-in-Sustaining-Kosten pro Unze“ werden in dieser Analyse verwendet und sind Nicht-GAAP-Kennzahlen, die typischerweise von Bergbauunternehmen verwendet werden, um die Höhe der dem Unternehmen zur Verfügung stehenden Bruttomarge zu bewerten, indem diese Kosten vom im Berichtszeitraum erzielten Stückpreis abgezogen werden. Diese Nicht-GAAP-Kennzahlen werden auch verwendet, um die Fähigkeit eines Bergbauunternehmens zur Erzielung eines Cashflows aus dem operativen Geschäft zu bewerten. Die vom Unternehmen festgelegte Berechnungsmethode für diese Kennzahlen kann im Vergleich zu anderen Bergbauunternehmen gewisse Abweichungen aufweisen. In diesem Zusammenhang spiegeln die „Cash-Kosten pro Unze“ die Cash-Betriebskosten wider, die den Beständen an in der Verarbeitung befindlichem Material und Dore-Barren zugeordnet werden, die mit den im Berichtszeitraum verkauften Unzen Silber und Gold in Verbindung stehen. Die „Cash-Kosten pro Unze“ können von einem Berichtszeitraum zum anderen aufgrund von Betriebseffizienzen, des Gehalts des verarbeiteten Materials und der Silber-/Gold-Ausbeuten im jeweiligen Zeitraum variieren. Die „Gesamt-Sustaining-Kosten pro Unze“ umfassen die gesamten Cash-Kosten, Explorationskosten, Unternehmens- und Verwaltungskosten, aktienbasierte Vergütungen sowie die Sustaining-Kapitalkosten. Eine Überleitung der Nicht-GAAP-Kennzahlen zu den GAAP-Kennzahlen finden Sie im Lagebericht vom 11. August 2026 für den am 30. Juni 2026 endenden Zeitraum, der auf SEDAR+ veröffentlicht wurde.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

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Die GoGold Resources Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,32 % und einem Kurs von 3,74CAD auf Toronto (12. August 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.

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