KI-Ausblick enttäuscht
Cisco schlägt die Erwartungen – doch diese Zahl lässt die Aktie fallen!
Cisco übertrifft die Erwartungen deutlich. Dennoch rutschte die Aktie nach Börsenschluss um rund 4 Prozent ab. Eine einzige KI-Prognose dämpft die Milliarden-Euphorie.
Eigentlich hat Cisco Zahlen geliefert, die Anleger feiern müssten. So sprang der Umsatz im vierten Geschäftsquartal um 18 Prozent auf 17,3 Milliarden US-Dollar und lag damit über den von Bloomberg zusammengestellten Analystenschätzungen von 16,8 Milliarden US-Dollar. Auch der bereinigte Gewinn von 1,22 US-Dollar je Aktie übertraf die Prognose von 1,17 US-Dollar. Trotzdem verlor die Aktie nach Börsenschluss rund vier Prozent.
Der Grund: Cisco stellte für das Geschäftsjahr 2027 lediglich 7,5 Milliarden US-Dollar Umsatz mit KI-Rechenzentren in Aussicht. Das entspräche rund zehn Prozent des erwarteten Konzernumsatzes von 72,2 bis 73,4 Milliarden US-Dollar. Anleger hatten offenbar auf mehr gehofft – schließlich sammelte der Netzwerkriese im vergangenen Jahr KI-Aufträge über 9,3 Milliarden US-Dollar ein, davon allein vier Milliarden US-Dollar im jüngsten Quartal.
UBS-Analyst David Vogt bezeichnete die Prognose in der Telefonkonferenz als "sehr, sehr konservativ". Konzernchef Chuck Robbins verteidigte den Ausblick hingegen als "gut und umsichtig". Die riesigen KI-Bestellungen würden oft lange vor der Umsatzrealisierung aufgegeben. So erzielte Cisco im Geschäftsjahr 2026 rund vier Milliarden US-Dollar KI-Umsatz, obwohl die Aufträge bereits mehr als neun Milliarden US-Dollar erreichten.
Besonders bitter für Anleger: Auch der Ausblick auf das erste Quartal übertraf die Erwartungen deutlich. Cisco rechnet mit einem Umsatz von 18 bis 18,2 Milliarden US-Dollar statt der erwarteten 16,8 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn soll bei 1,32 bis 1,34 US-Dollar je Aktie liegen.
Doch nach einem Kursplus von fast 25 Prozent in nur drei Monaten reichten gute Zahlen nicht mehr aus. Die Botschaft des Marktes ist klar: Beim KI-Hoffnungsträger Cisco zählt jetzt nicht das solide Kerngeschäft, sondern wie schnell der milliardenschwere KI-Auftragsberg endlich zu Umsatz wird.
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion
Die Cisco Systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,86 % und einem Kurs von 123,9USD auf Nasdaq (13. August 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.