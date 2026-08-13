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    HelloFresh Q2 2026: Sharpening Focus on Profitability and Efficiency

    HelloFresh navigated a challenging Q2 2026 with resilient margins, disciplined marketing cuts, and efficiency gains, while reaffirming its full-year EBITDA outlook.

    HelloFresh Q2 2026: Sharpening Focus on Profitability and Efficiency
    Foto: HelloFresh
    • HelloFresh Group generated approximately €1.5 billion in Q2 2026 revenue, down 7.8% year-on-year in constant currency, in line with expectations.
    • Adjusted EBITDA decreased to €120.6 million from €158.5 million in Q2 2025, while the H1 2026 EBITDA margin fell to 4.5% from 6.0%.
    • The Meal Kits segment remained resilient, maintaining a constant-currency EBITDA margin of 15.2%, unchanged from Q2 2025.
    • The company prioritized profitability over growth by reducing marketing spending, resulting in 21.8 million orders, down 13.7%, while average order value rose 6.5% to €71.
    • The efficiency program is on track, with approximately 85% of planned measures implemented by the end of H1 2026; the “Refresh” product initiative is improving order rates and basket sizes among existing customers.
    • HelloFresh reaffirmed its 2026 constant-currency EBITDA guidance of €375–425 million, while revenue is trending toward the lower end of its expected 3–6% decline range.

    The next important date, Publication of the semi-annual financial report, at HelloFresh is on 13.08.2026.

    At this time, the index SDAX was at 18.501,23PKT (-0,29 %).


    HelloFresh

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    -17,15 %
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    -95,82 %
    -72,25 %
    ISIN:DE000A161408WKN:A16140
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