Q2 2026: HelloFresh setzt weiter auf Profitabilität und Effizienz
HelloFresh im Wandel: Trotz Umsatz- und Ergebnisrückgang im zweiten Quartal 2026 zeigt das Kochboxen-Geschäft Stärke – und das Management hält an seiner Jahresprognose fest.
Foto: HelloFresh
- HelloFresh erzielte im Q2 2026 einen Umsatz von rund 1,5 Mrd. € – währungsbereinigt 7,8 % weniger als im Vorjahresquartal.
- Das bereinigte EBITDA sank auf 120,6 Mio. € (Q2 2025: 158,5 Mio. €); die Konzernmarge lag bei 7,8 %, im ersten Halbjahr bei 4,5 %.
- Das Kochboxen-Segment blieb operativ robust und erreichte erneut eine währungsbereinigte EBITDA-Marge von 15,2 %.
- Die Bestellzahl ging um 13,7 % auf 21,8 Mio. zurück, während der durchschnittliche Bestellwert währungsbereinigt um 6,5 % auf 71,00 € stieg.
- Das Effizienzprogramm liegt im Plan: Bis Ende des ersten Halbjahres 2026 wurden rund 85 % der geplanten Maßnahmen umgesetzt; die Marketingausgaben wurden um 45,2 Mio. € reduziert.
- HelloFresh bestätigt die EBITDA-Prognose für 2026 von 375–425 Mio. €; beim Umsatz wird das untere Ende der bisherigen Prognose von währungsbereinigt -3 % bis -6 % erwartet.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei HelloFresh ist am 13.08.2026.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.501,23PKT (-0,29 %).
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