ProCredit: Starkes Kreditwachstum, höhere Nettozinsmarge in H1 2026
Im ersten Halbjahr 2026 verzeichnete ProCredit kräftiges Wachstum im Kreditgeschäft und bei Kund*innen – trotz steigender Kosten und höherer Risikovorsorge.
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- Das Kreditportfolio wuchs im ersten Halbjahr 2026 um 8 % bzw. 617 Mio. EUR auf 8,37 Mrd. EUR und überschritt damit erstmals die Marke von 8 Mrd. EUR.
- Die Zahl der aktiven Kund*innen stieg um rund 27.000 bzw. 8,2 %; besonders stark wuchs das Kleinstkundensegment mit einem Plus von 17,7 %.
- Der Zinsüberschuss erhöhte sich um 11,6 % auf 191,3 Mio. EUR; die Nettozinsmarge verbesserte sich auf 3,3 %, wodurch der operative Ertrag um 7 % auf 227,2 Mio. EUR stieg.
- Das Konzernergebnis sank aufgrund höherer Kosten, Risikovorsorge und Steuern auf 38,5 Mio. EUR nach 47,0 Mio. EUR im Vorjahr; das Kosten-Ertrags-Verhältnis lag bei 71,2 %.
- Mit einer erstmaligen AT1-Emission über 150 Mio. EUR im Mai optimierte ProCredit die Kapitalstruktur; die Kernkapitalquote stieg dadurch auf 14,7 %, während die harte Kernkapitalquote 12,7 % betrug.
- Der Vorstand bestätigte den Ausblick für 2026: erwartetes Kreditwachstum von 12–15 %, Eigenkapitalrendite von rund 7 %, Kosten-Ertrags-Verhältnis auf Vorjahresniveau und harte Kernkapitalquote von etwa 13 % zum Jahresende.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei ProCredit Holding & Co.KGaA ist am 13.08.2026.
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