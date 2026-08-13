SMA Gruppe legt bei Umsatz und Ergebnis im 1. Halbjahr 2026 zu
SMA legt im ersten Halbjahr 2026 starke Zahlen vor: Umsatz stabil, Profitabilität deutlich verbessert und der Auftragsbestand erreicht einen neuen Rekordwert.
Foto: Sebastian Gollnow - dpa
- SMA erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatz von 686,6 Mio. Euro – nahezu auf Vorjahresniveau; ohne den negativen Effekt der US-Zollrückerstattungen wären es 708,9 Mio. Euro gewesen.
- Das EBITDA vor Sondereffekten stieg auf 65,9 Mio. Euro nach 50,3 Mio. Euro im Vorjahr; einschließlich Sondereffekten erreichte es 88,3 Mio. Euro. Das EBIT verbesserte sich von −19,0 Mio. auf 62,4 Mio. Euro.
- Das Konzernergebnis erhöhte sich deutlich auf 72,8 Mio. Euro nach einem Verlust von 42,4 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2025; das Ergebnis je Aktie betrug 2,10 Euro.
- Die Division Home & Business Solutions steigerte ihren Umsatz um 24,5 % auf 144,5 Mio. Euro. Large Scale & Project Solutions verzeichnete dagegen wegen der US-Zollrückerstattungen einen Umsatzrückgang von 4,7 % auf 542,1 Mio. Euro.
- Der Auftragsbestand erreichte zum 30. Juni 2026 mit 1,754 Mrd. Euro einen Rekordwert und lag damit deutlich über dem Vorjahreswert von 1,161 Mrd. Euro.
- SMA hob die Prognose für 2026 an: Erwartet werden nun 1,625 bis 1,725 Mrd. Euro Umsatz und 180 bis 230 Mio. Euro EBITDA. Der Free Cashflow stieg auf 71,8 Mio. Euro, die Nettoliquidität auf 244,6 Mio. Euro.
Der nächste wichtige Termin, Analysten Conference Call 13.30 Uhr (CET), bei SMA Solar Technology ist am 13.08.2026.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.501,23PKT (-0,29 %).
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