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    starkes H1 2026 als fokussiertes Pure-Play-Aerospace-Unternehmen

    starkes H1 2026 als fokussiertes Pure-Play-Aerospace-Unternehmen
    Foto: adobe.stock.com

    Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

    Reinach (IRW-Press/13.08.2026) - AD-HOC-MITTEILUNG
    Reinach (Aargau), 13. August 2026
    [ Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR ]

    Montana Aerospace erzielt starkes H1 2026 als fokussiertes Pure-Play-Aerospace-Unternehmen

    Die Montana Aerospace AG (das "Unternehmen") und ihre operativen Tochtergesellschaften (die "Gruppe" oder "Montana Aerospace"), ein führender Hersteller und Lieferant von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie, mit weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstandorten, veröffentlicht heute ihre Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026.

    Die Finanzkennzahlen schließen das Energy-Segment aus, um eine vergleichbare Darstellung (like-for-like) zwischen H1 2026 und H1 2025 zu gewährleisten. Das im September 2025 veräußerte Energy-Segment wird als aufgegebener Geschäftsbereich ausgewiesen [ 1 ] .

    HIGHLIGHTS H1 2026

    * Finanzkennzahlen: Der Nettoumsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 11,7 % auf EUR 518,4 Mio., während das EBITDA um 12,2 % auf EUR 87,1 Mio. zunahm und damit das Umsatzwachstum übertraf. Dies reflektiert den anhaltenden operativen Hebel im Geschäftsmodell. Das EBIT erhöhte sich folglich auf EUR 40,1 Mio. nach EUR 32,8 Mio. im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen belief sich auf EUR 29,7 Mio. nach EUR -2,4 Mio. im ersten Halbjahr 2025, getragen durch die verbesserte operative Performance sowie ein verbessertes Finanzergebnis.
    * Segmententwicklung Aerostructures: Das Segment Aerostructures setzte seine starke Wachstumsdynamik fort. Der Nettoumsatz erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 12,9 %, während das bereinigte EBITDA um 16,1 % zunahm. Dies führte zu einer Margenverbesserung auf 18,3 %.
    * Cash Flow & Bilanz: Der operative Cashflow belief sich auf EUR 26,4 Mio., während der Investitions-Cashflow EUR 40,9 Mio. betrug. Darin enthalten sind Mittelzuflüsse in Höhe von EUR 62,0 Mio. aus der Veräußerung des Energy-Segments, die im ersten Quartal 2026 vereinnahmt wurden. Die Nettoverschuldung reduzierte sich auf EUR 64,7 Mio. (0,4x LTM EBITDA).
    * Update zur Unternehmensführung: Die operativen Aktivitäten der Gesellschaft werden weiterhin planmäßig fortgeführt. Der Verwaltungsrat arbeitet unverändert intensiv an der künftigen Zusammensetzung des Managementteams und erwartet, im dritten Quartal 2026 ein weiteres Update geben zu können.
    * Guidance 2026 erneut bestätigt: Montana Aerospace erwartet weiterhin einen Nettoumsatz von über EUR 1,0 Mrd. sowie ein bereinigtes EBITDA von über EUR 185 Mio. Ziel ist eine Cash Conversion [ 2 ] von rund 50 %, die zusammen mit den Mittelzuflüssen aus der Veräußerung des Energy-Segments zu einer Net-Cash-Position zum Jahresende führen soll.

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