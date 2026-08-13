Wacker Neuson Confirms Raised 2026 Guidance in Half-Year Report
Wacker Neuson accelerated in H1 2026, delivering double-digit revenue growth, a sharply higher EBIT margin, and strong cash generation despite regional mixed trends.
Foto: Wolfilser - stock.adobe.com
- Wacker Neuson’s H1 2026 revenue rose 16.9% year-on-year to EUR 1,256.5 million.
- EBIT increased by 86.6% to EUR 104.7 million, while the EBIT margin improved from 5.2% to 8.3%.
- Europe and North America drove growth, with revenue increasing by 17.7% in EMEA and 16.0% in the Americas; Asia-Pacific declined by 5.5%.
- Compact equipment remained the main growth driver, with revenue up 25.9% to EUR 742.5 million; agricultural machinery revenue increased by 50.7%.
- Free cash flow rose 11.5% to EUR 75.5 million, while the net working capital ratio improved to 28.7%, below the strategic target of 30%.
- The company confirmed its raised 2026 guidance: revenue of EUR 2.3–2.4 billion, an EBIT margin of 7.0–8.0%, and capital expenditures of EUR 70–90 million.
The next important date, Publication of the semi-annual financial report, at Wacker Neuson is on 13.08.2026.
At this time, the index SDAX was at 18.501,23PKT (-0,29 %).
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