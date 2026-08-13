init im 25. Börsenjahr: Erneut auf Rekordkurs
Init startet 2026 mit kräftigem Rückenwind: Starkes Wachstum, volle Auftragsbücher und Großprojekte weltweit untermauern die ambitionierten Jahresziele.
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- **Starkes Halbjahreswachstum:** Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr 2026 um rund 42 % auf über 200 Mio. Euro; das EBIT nahezu verdoppelte sich um 91 % auf 12,4 Mio. Euro.
- **INIT Integrated Systems als Wachstumstreiber:** Der Umsatz dieses Geschäftsbereichs erhöhte sich vor allem durch Ticketing-Projekte in Nordamerika auf 149,1 Mio. Euro.
- **Positive Entwicklung weiterer Geschäftsbereiche:** INIT Cloud Solutions wuchs um 16 % auf 19,4 Mio. Euro und erzielte 1,1 Mio. Euro EBIT; INIT Passenger Intelligence steigerte den Umsatz auf 42,1 Mio. Euro und das EBIT auf 2,6 Mio. Euro.
- **Großprojekte stärken die langfristige Perspektive:** Zu den wichtigen Projekten zählen Ticketing-Systeme in Atlanta, Houston und London sowie die Modernisierung des Sydney-Opal-Netzwerks in Australien.
- **Hoher Auftragseingang und Auftragsbestand:** Der Auftragseingang lag bis Ende Juni bei 262,3 Mio. Euro, der Auftragsbestand bei 408,4 Mio. Euro; zusätzlich bestehen kontrahierte Leistungsverpflichtungen von rund 1,2 Mrd. Euro.
- **Jahresziele bestätigt:** Für 2026 erwartet init einen Umsatz von 380 bis 410 Mio. Euro und ein EBIT von 38 bis 42 Mio. Euro; eine Kapitalerhöhung im Juni stärkt zudem die Basis für selektive Akquisitionen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht 2026, bei init innovation in traffic systems ist am 13.08.2026.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.501,23PKT (-0,29 %).
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