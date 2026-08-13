CEWE Drives Q2 Growth, Reaffirms 2026 Outlook
CEWE delivered record Q2 2026 revenue, driven by strong photofinishing growth, rising photo volumes and premium photobook demand, while sharpening its focus with strategic portfolio moves.
Foto: CEWE Stiftung & Co. KGaA
- CEWE’s Q2 2026 Group turnover rose by 6.0% year-on-year to €143.9 million, reaching a new record high.
- The core Photofinishing business grew by 7.5% to €136.8 million; photo volumes increased by 5.2% to 514 million.
- CEWE PHOTOBOOK sales rose by 1.5% to 1.16 million copies, while revenue from the product increased by 3.1% due to stronger demand for premium photobooks.
- CEWE completed the sale of its Commercial Online-Print division on 2 July 2026 and is acquiring KODAK MOMENTS Retail Photo Solutions to expand its international instant-photo business.
- Seasonally adjusted operating Group EBIT was €-3.1 million in Q2, while reported EBIT was €-6.8 million after €3.7 million in KODAK MOMENTS acquisition costs.
- CEWE confirmed its 2026 outlook: revenue of €780–810 million, EBIT of €85–91 million, and net income from continuing operations of €57–62 million; the equity ratio rose to 71.2%.
The next important date, Publication of the H1 2026 interim report., at CEWE Stiftung is on 13.08.2026.
At this time, the index SDAX was at 18.501,23PKT (-0,29 %).
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