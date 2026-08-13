CEWE wächst weiter: Q2-Zuwachs, Jahresziele 2026 bestätigt
CEWE setzt im zweiten Quartal 2026 klare Akzente: Wachstum im Kerngeschäft, strategische Fokussierung und bestätigte Jahresziele prägen die aktuelle Entwicklung.
Foto: CEWE Stiftung & Co. KGaA
- Der Gruppenumsatz stieg im zweiten Quartal 2026 um 6,0 % auf 143,9 Mio. Euro; das operative EBIT lag saisonbedingt bei -3,1 Mio. Euro.
- Das Kerngeschäft Fotofinishing wuchs im Q2 um 7,5 % auf 136,8 Mio. Euro Umsatz; die Zahl der produzierten Fotos erhöhte sich um 5,2 % auf 514 Mio. Stück.
- Das CEWE FOTOBUCH legte beim Absatz um 1,5 % auf 1,16 Mio. Exemplare zu; durch den Trend zu höherwertigen Fotobüchern stieg der Umsatz damit um 3,1 %.
- CEWE hat den Verkauf des Geschäftsbereichs Kommerzieller Online-Druck am 2. Juli 2026 abgeschlossen und fokussiert sich damit stärker auf das Fotofinishing.
- Durch die Übernahme von KODAK MOMENTS Retail Photo Solutions baut CEWE das internationale Sofortfoto-Geschäft aus; die Akquisition belastete das Q2-EBIT mit 3,7 Mio. Euro Transaktionskosten, sodass das berichtete EBIT bei -6,8 Mio. Euro lag.
- Die Jahresziele 2026 wurden bestätigt: Umsatz von 780 bis 810 Mio. Euro, EBIT von 85 bis 91 Mio. Euro, EBT von 84,5 bis 90,5 Mio. Euro und Nachsteuerergebnis von 57 bis 62 Mio. Euro; die Eigenkapitalquote stieg auf 71,2 %.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des H1 2026 Zwischenberichts, bei CEWE Stiftung ist am 13.08.2026.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.501,23PKT (-0,29 %).
-0,41 %
-0,21 %
+4,03 %
-1,33 %
-2,96 %
+6,56 %
-19,15 %
+27,78 %
+7.476,71 %
Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte