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    CEWE wächst weiter: Q2-Zuwachs, Jahresziele 2026 bestätigt

    CEWE setzt im zweiten Quartal 2026 klare Akzente: Wachstum im Kerngeschäft, strategische Fokussierung und bestätigte Jahresziele prägen die aktuelle Entwicklung.

    CEWE wächst weiter: Q2-Zuwachs, Jahresziele 2026 bestätigt
    Foto: CEWE Stiftung & Co. KGaA
    • Der Gruppenumsatz stieg im zweiten Quartal 2026 um 6,0 % auf 143,9 Mio. Euro; das operative EBIT lag saisonbedingt bei -3,1 Mio. Euro.
    • Das Kerngeschäft Fotofinishing wuchs im Q2 um 7,5 % auf 136,8 Mio. Euro Umsatz; die Zahl der produzierten Fotos erhöhte sich um 5,2 % auf 514 Mio. Stück.
    • Das CEWE FOTOBUCH legte beim Absatz um 1,5 % auf 1,16 Mio. Exemplare zu; durch den Trend zu höherwertigen Fotobüchern stieg der Umsatz damit um 3,1 %.
    • CEWE hat den Verkauf des Geschäftsbereichs Kommerzieller Online-Druck am 2. Juli 2026 abgeschlossen und fokussiert sich damit stärker auf das Fotofinishing.
    • Durch die Übernahme von KODAK MOMENTS Retail Photo Solutions baut CEWE das internationale Sofortfoto-Geschäft aus; die Akquisition belastete das Q2-EBIT mit 3,7 Mio. Euro Transaktionskosten, sodass das berichtete EBIT bei -6,8 Mio. Euro lag.
    • Die Jahresziele 2026 wurden bestätigt: Umsatz von 780 bis 810 Mio. Euro, EBIT von 85 bis 91 Mio. Euro, EBT von 84,5 bis 90,5 Mio. Euro und Nachsteuerergebnis von 57 bis 62 Mio. Euro; die Eigenkapitalquote stieg auf 71,2 %.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des H1 2026 Zwischenberichts, bei CEWE Stiftung ist am 13.08.2026.

    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.501,23PKT (-0,29 %).


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    ISIN:DE0005403901WKN:540390
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