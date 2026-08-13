Wacker Neuson: Halbjahresbericht bestätigt angehobene Prognose
Wacker Neuson startet 2026 mit kräftigem Wachstum, deutlich höherer Profitabilität und solider Finanzlage – Kompaktmaschinen und Landwirtschaft geben den Takt vor.
Foto: Wolfilser - stock.adobe.com
- **Umsatzwachstum:** Der Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr 2026 um 16,9 % auf **1.256,5 Mio. Euro**.
- **Deutlich höhere Profitabilität:** Das EBIT erhöhte sich um 86,6 % auf **104,7 Mio. Euro**; die EBIT-Marge verbesserte sich von 5,2 % auf **8,3 %**.
- **Kompaktmaschinen als Wachstumstreiber:** Der Umsatz des Geschäftsbereichs stieg um 25,9 % auf **742,5 Mio. Euro**; das Landwirtschaftsgeschäft wuchs sogar um 50,7 %.
- **Regionale Entwicklung:** Europa und Nordamerika legten deutlich zu, während der Umsatz in der Region Asien-Pazifik um **5,5 %** zurückging.
- **Verbesserte Finanzlage:** Der Free Cashflow stieg auf **75,5 Mio. Euro**; die Net-Working-Capital-Quote sank auf **28,7 %** und liegt damit unter dem Zielwert von 30 %.
- **Jahresprognose bestätigt:** Für 2026 erwartet Wacker Neuson weiterhin einen Umsatz von **2,3 bis 2,4 Mrd. Euro** und eine EBIT-Marge von **7,0 bis 8,0 %**; Investitionen sollen 70 bis 90 Mio. Euro betragen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Wacker Neuson ist am 13.08.2026.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.501,23PKT (-0,29 %).
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