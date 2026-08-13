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    Glarner Kantonalbank glänzt im 1. Halbjahr 2026

    Die Glarner Kantonalbank setzt ihren Wachstumskurs fort: Im ersten Halbjahr 2026 legt sie bei Ertrag, Gewinn und Kapitalstärke deutlich zu und baut ihre Marktposition weiter aus.

    Glarner Kantonalbank glänzt im 1. Halbjahr 2026
    Foto: adobe.stock.com
    • Die Glarner Kantonalbank steigerte im 1. Halbjahr 2026 den Betriebsertrag um 11,2 % auf 52,6 Mio. Franken und den Reingewinn um 40,2 % auf 13,2 Mio. Franken.
    • Der Geschäftserfolg erhöhte sich um 43,0 % auf 16,1 Mio. Franken; zusätzlich wurden 0,25 Mio. Franken den Reserven für allgemeine Bankrisiken zugeführt.
    • Das Zinsengeschäft legte um 21,0 % auf 38,1 Mio. Franken zu, während das Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft um 5,9 % auf 9,4 Mio. Franken wuchs.
    • Der Geschäftsaufwand stieg um 5,6 % auf 34,6 Mio. Franken, vor allem wegen höherem Personalaufwand und höheren Abgrenzungen für die Staatsgarantie; Abschreibungen und Wertberichtigungen sanken deutlich.
    • Die Bilanzsumme erhöhte sich auf 9,2 Mrd. Franken; das Hypothekarvolumen wuchs um 112,5 Mio. Franken bzw. 1,8 %, während die Liquidität mit 1,5 Mrd. Franken sehr hoch blieb.
    • Im Juni 2026 kündigte die Bank eine alte Tier-2-Anleihe über 150 Mio. Franken und platzierte eine neue über 125 Mio. Franken; die Gesamtkapitalquote lag per 30. Juni 2026 bei 14,6 %.

    Der Kurs von Glarner Kantonalbank lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 26,75EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,19 % im Plus.


    Glarner Kantonalbank

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    ISIN:CH0189396655WKN:A116HQ
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