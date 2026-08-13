Glarner Kantonalbank glänzt im 1. Halbjahr 2026
Die Glarner Kantonalbank setzt ihren Wachstumskurs fort: Im ersten Halbjahr 2026 legt sie bei Ertrag, Gewinn und Kapitalstärke deutlich zu und baut ihre Marktposition weiter aus.
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- Die Glarner Kantonalbank steigerte im 1. Halbjahr 2026 den Betriebsertrag um 11,2 % auf 52,6 Mio. Franken und den Reingewinn um 40,2 % auf 13,2 Mio. Franken.
- Der Geschäftserfolg erhöhte sich um 43,0 % auf 16,1 Mio. Franken; zusätzlich wurden 0,25 Mio. Franken den Reserven für allgemeine Bankrisiken zugeführt.
- Das Zinsengeschäft legte um 21,0 % auf 38,1 Mio. Franken zu, während das Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft um 5,9 % auf 9,4 Mio. Franken wuchs.
- Der Geschäftsaufwand stieg um 5,6 % auf 34,6 Mio. Franken, vor allem wegen höherem Personalaufwand und höheren Abgrenzungen für die Staatsgarantie; Abschreibungen und Wertberichtigungen sanken deutlich.
- Die Bilanzsumme erhöhte sich auf 9,2 Mrd. Franken; das Hypothekarvolumen wuchs um 112,5 Mio. Franken bzw. 1,8 %, während die Liquidität mit 1,5 Mrd. Franken sehr hoch blieb.
- Im Juni 2026 kündigte die Bank eine alte Tier-2-Anleihe über 150 Mio. Franken und platzierte eine neue über 125 Mio. Franken; die Gesamtkapitalquote lag per 30. Juni 2026 bei 14,6 %.
Der Kurs von Glarner Kantonalbank lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 26,75EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,19 % im
Plus.
+0,19 %
-1,11 %
+3,68 %
+9,18 %
+20,50 %
+7,00 %
-0,56 %
+40,95 %
+85,76 %
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