🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKomax Holding AktievorwärtsNachrichten zu Komax Holding
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Komax Holding startet durch: Zurück zu profitablem Wachstum

    Komax steigert Auftragseingang deutlich, stabilisiert Finanzen und verbessert die operative Profitabilität – trotz Währungseffekten und Einmaleffekten.

    Komax Holding startet durch: Zurück zu profitablem Wachstum
    Foto: adobe.stock.com
    • **Bestellungseingang deutlich gestiegen:** Im 1. Halbjahr 2026 erhöhte sich der Bestellungseingang um **12,2 % auf CHF 311,4 Mio.**; der Auftragsbestand wuchs auf **CHF 183,1 Mio.**.
    • **Umsatz leicht rückläufig:** Der Umsatz sank wegen negativer Währungseffekte um **2,8 % auf CHF 272,4 Mio.**, obwohl organisch ein Wachstum von **1,6 %** erzielt wurde.
    • **Profitabilität operativ verbessert:** Das bereinigte EBIT stieg von **CHF 7,7 Mio. auf CHF 16,5 Mio.**, die bereinigte EBIT-Marge von **2,7 % auf 6,1 %**. Einmaleffekte von **CHF 14,9 Mio.** belasteten das ausgewiesene EBIT, das auf **CHF 1,6 Mio.** sank.
    • **Rechenzentren treiben Wachstum:** Besonders in Nord-/Südamerika sorgte der Ausbau von Rechenzentren für eine starke Nachfrage; der Umsatz der Region wuchs um **17,1 %**. Der Umsatzanteil der Automobilindustrie sank dadurch von **64 % auf 57 %**.
    • **Kostenbasis weiter reduziert:** Seit 2024 wurden die Kosten um mehr als **CHF 25 Mio.** gesenkt. Das Programm **«Uplift»** soll die Neuausrichtung unterstützen und ab 2027 zusätzliche Einsparungen von bis zu **CHF 10 Mio.** ermöglichen.
    • **Finanzen und Ausblick stabilisieren sich:** Der Free Cashflow war mit **CHF 7,2 Mio. positiv**, die Nettoverschuldung sank auf **CHF 104,9 Mio.** Für 2026 erwartet Komax einen Umsatz von **CHF 580–600 Mio.** und ein EBIT inklusive Einmaleffekten von **CHF 16–20 Mio.**

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Komax Holding ist am 13.08.2026.

    Der Kurs von Komax Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 65,05EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,31 % im Plus.


    Komax Holding

    +0,15 %
    +6,46 %
    +34,26 %
    +6,03 %
    -35,08 %
    -69,92 %
    -74,00 %
    -69,15 %
    -34,57 %
    ISIN:CH0010702154WKN:907324
    Komax Holding direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!





    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Komax Holding startet durch: Zurück zu profitablem Wachstum Komax steigert Auftragseingang deutlich, stabilisiert Finanzen und verbessert die operative Profitabilität – trotz Währungseffekten und Einmaleffekten.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     