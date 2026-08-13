Komax Holding startet durch: Zurück zu profitablem Wachstum
Komax steigert Auftragseingang deutlich, stabilisiert Finanzen und verbessert die operative Profitabilität – trotz Währungseffekten und Einmaleffekten.
Foto: adobe.stock.com
- **Bestellungseingang deutlich gestiegen:** Im 1. Halbjahr 2026 erhöhte sich der Bestellungseingang um **12,2 % auf CHF 311,4 Mio.**; der Auftragsbestand wuchs auf **CHF 183,1 Mio.**.
- **Umsatz leicht rückläufig:** Der Umsatz sank wegen negativer Währungseffekte um **2,8 % auf CHF 272,4 Mio.**, obwohl organisch ein Wachstum von **1,6 %** erzielt wurde.
- **Profitabilität operativ verbessert:** Das bereinigte EBIT stieg von **CHF 7,7 Mio. auf CHF 16,5 Mio.**, die bereinigte EBIT-Marge von **2,7 % auf 6,1 %**. Einmaleffekte von **CHF 14,9 Mio.** belasteten das ausgewiesene EBIT, das auf **CHF 1,6 Mio.** sank.
- **Rechenzentren treiben Wachstum:** Besonders in Nord-/Südamerika sorgte der Ausbau von Rechenzentren für eine starke Nachfrage; der Umsatz der Region wuchs um **17,1 %**. Der Umsatzanteil der Automobilindustrie sank dadurch von **64 % auf 57 %**.
- **Kostenbasis weiter reduziert:** Seit 2024 wurden die Kosten um mehr als **CHF 25 Mio.** gesenkt. Das Programm **«Uplift»** soll die Neuausrichtung unterstützen und ab 2027 zusätzliche Einsparungen von bis zu **CHF 10 Mio.** ermöglichen.
- **Finanzen und Ausblick stabilisieren sich:** Der Free Cashflow war mit **CHF 7,2 Mio. positiv**, die Nettoverschuldung sank auf **CHF 104,9 Mio.** Für 2026 erwartet Komax einen Umsatz von **CHF 580–600 Mio.** und ein EBIT inklusive Einmaleffekten von **CHF 16–20 Mio.**
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Komax Holding ist am 13.08.2026.
Der Kurs von Komax Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 65,05EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,31 % im
Plus.
+0,15 %
+6,46 %
+34,26 %
+6,03 %
-35,08 %
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