Nach Amprion-Einstieg
RWE erhöht Investitionsziel
- RWE plant 9 bis 11 Milliarden Euro Investitionen
- Mehrheit an Amprion treibt RWE-Investitionen hoch
- Bis 2031 investiert RWE netto 35 Milliarden Euro
ESSEN (dpa-AFX) - Infolge des Einstiegs beim Übertragungsnetzbetreiber Amprion investiert der Energiekonzern RWE in diesem Jahr mehr Geld. Für dieses Jahr sind unter Berücksichtigung der Amprion-Transaktion nun Investitionen von netto 9 bis 11 Milliarden Euro geplant, teilte RWE am Donnerstag bei der Vorlage des Halbjahresberichts in Essen mit. Bislang waren 6 bis 8 Milliarden Euro das Ziel. Der Dax-Konzern hatte im Juni mitgeteilt, sich die Mehrheit an Amprion zu sichern. Bis 2031 wollen die Essener 35 Milliarden Euro netto investieren, davon sollen 6,5 Milliarden Euro in den Netzausbau fließen.
Die Ende Juli vorgelegten vorläufigen Zahlen für die ersten sechs Monate des Jahres bestätigte RWE am Donnerstag. Vor rund zwei Wochen hatten die Essener auch die Ergebnisziele für 2026 und 2027 erhöht./lew/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 57,74 auf Lang & Schwarz (12. August 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um +3,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,29 %.
Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 45,04 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 66,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 68,00EUR was eine Bandbreite von +12,87 %/+18,08 % bedeutet.
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