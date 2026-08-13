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    Thyssenkrupp verbessert Ergebnisse und treibt Umbau voran

    Für Sie zusammengefasst
    • Thyssenkrupp steigert Ergebnis trotz verhaltenem Markt
    • Bereinigtes Ebit steigt um 18 Prozent auf 183 Mio
    • Ebit-Prognose steigt und Konzernverlust sinkt
    Thyssenkrupp verbessert Ergebnisse und treibt Umbau voran
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ESSEN (dpa-AFX) - Der Industriekonzern Thyssenkrupp hat seine Ergebnisse im dritten Quartal trotz eines verhaltenen Marktumfeldes verbessert. Dabei profitierte das Unternehmen insbesondere von seinem laufenden Effizienzprogramm, welches die Ergebnisse in der Stahlsparte sowie bei seinem vor der Abspaltung stehenden Materialhandelsgeschäft TK Accelis steigen ließ. Der Marineschiffbauer TKMS lieferte zudem höhere Gewinnbeiträge. Schwächer entwickelte sich hingegen der Automotive-Bereich.

    Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg in den drei Monaten per Ende Juni um 18 Prozent auf 183 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Essen mitteilte. Analysten hatten sich eine stärkere Verbesserung erhofft. Nach Steuern verdiente Thyssenkrupp 34 Millionen Euro, nachdem im Vorjahresquartal noch ein Verlust von 255 Millionen Euro angefallen war. Dabei profitierte das Unternehmen von einem positiven bilanziellen Effekt von 131 Millionen Euro im Zusammenhang mit dem Verkauf seiner Anteile an dem Stahlhersteller HKM an Salzgitter. Nach Anteilen Dritter schrieb Thyssenkrupp eine schwarze Null.

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    Der Umsatz verbesserte sich um acht Prozent auf rund 8,8 Milliarden Euro, der Materialhandel profitierte dabei von steigenden Mengen und Preisen. "Thyssenkrupp gewinnt weiter an operativer Stärke und an strategischer Klarheit", kommentierte Konzernchef Miguel López. Das Unternehmen befindet sich derzeit im Umbau und soll einmal eine reine Finanzholding werden. "Die geplante Börsennotierung von TK Accelis, die Fortschritte bei der Neuaufstellung von Steel Europe und die starke Position von TKMS zeigen, dass unser Zukunftsmodell nicht nur Gestalt annimmt, sondern auch trägt", zeigt sich der Manager überzeugt.

    Für das laufende Geschäftsjahr grenzte Thyssenkrupp seine Ergebnisprognose nach oben ein. So hob das Unternehmen beim bereinigten Ebit das untere Ende der Spanne um 100 Millionen Euro an und erwartet nun 600 bis 900 Millionen Euro. Analysten rechnen allerdings bereits mit einem Wert von 833 Millionen Euro. Der Konzernverlust soll höchstens 700 statt 800 Millionen Euro betragen. Beim Umsatz erwartet das Unternehmen hingegen im besten Fall ein Minus von einem Prozent anstelle des zuvor ausgegebenen Vorjahresniveaus./nas/ajx/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie

    Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,20 % und einem Kurs von 12,42 auf Lang & Schwarz (12. August 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um +9,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,38 %.

    Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 6,17 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 115,00EUR was eine Bandbreite von -22,05 %/+17,95 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Neubewertung von Thyssenkrupp durch den Konzernumbau. Die geplante Verselbstständigung von tk accelis und mögliche Erlöse aus Beteiligungsverkäufen werden als Kurstreiber und Hinweis auf stille Reserven gesehen. Kritiker verweisen auf schwache langfristige Kursentwicklung, marode Stahlstrukturen, Niedrigwasser, hohe Logistikkosten und Margendruck. Charttechnisch gilt der Ausbruch als noch unbestätigt; 12,50–12,60 € ist ein wichtiger Widerstand, Kursziele reichen bis 15–17 €.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

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    dpa-AFX
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