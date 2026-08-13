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    Basler Kantonalbank Partizipsch.: Halbjahresgewinn 2026 zieht an

    Trotz anspruchsvollem Umfeld legt die Basler Kantonalbank 2026 kräftig zu: Ertrag, Gewinn und Kapitalstärke steigen deutlich – und der Fokus bleibt klar auf nachhaltigem Wachstum.

    Basler Kantonalbank Partizipsch.: Halbjahresgewinn 2026 zieht an
    Foto: adobe.stock.com
    • Die Basler Kantonalbank steigerte im ersten Halbjahr 2026 den Geschäftsertrag um 6,0 % auf 354,1 Mio. CHF, den Geschäftserfolg um 13,8 % auf 158,3 Mio. CHF und den Konzerngewinn um 10,6 % auf 94,8 Mio. CHF.
    • Das Zinsengeschäft wuchs trotz des tiefen Zinsniveaus um 5,8 % auf 245,5 Mio. CHF; der Erfolg aus Kommissions- und Dienstleistungen erhöhte sich um 10,7 % auf 77,1 Mio. CHF.
    • Die Anlagevolumen stiegen um 13,0 % auf 11,0 Mrd. CHF, während bei Depotprodukten ein Netto-Neugeldzufluss von 676,1 Mio. CHF erzielt wurde.
    • Dank Kostendisziplin und Prozessoptimierungen stiegen die Personal- und Sachkosten nur moderat; die Cost-Income-Ratio verbesserte sich von 55,0 % auf 53,2 %, der Return on Equity lag bei 6,6 %.
    • Die finanzielle Solidität wurde weiter gestärkt: Die Reserven für allgemeine Bankrisiken nahmen um 58,6 Mio. CHF zu, die NSFR lag bei 118,9 % und die Gesamtkapitalquote bei 18,3 %.
    • Im zweiten Halbjahr fokussiert sich die BKB weiter auf qualitatives Wachstum, Vorsorge- und Anlageberatung sowie stabiles Kosten- und Refinanzierungsmanagement; trotz herausforderndem Umfeld soll das Vorjahresergebnis 2026 übertroffen werden.

    Der Kurs von Basler Kantonalbank Partizipsch. lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 100,60EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,40 % im Plus.
    25 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 100,40EUR das entspricht einem Minus von -0,20 % seit der Veröffentlichung.


    Basler Kantonalbank Partizipsch.

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    ISIN:CH0009236461WKN:871627
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