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    grenke steigert Konzernergebnis im 1. Halbjahr 2026

    Dynamisches Wachstum, höhere Effizienz und ein robuster Ausblick prägen das erste Halbjahr 2026 – trotz steigender Risiken im Leasinggeschäft.

    grenke steigert Konzernergebnis im 1. Halbjahr 2026
    Foto: GRENKE AG
    • **Konzernergebnis:** Im ersten Halbjahr 2026 stieg das Konzernergebnis um 24,8 % auf **32,6 Mio. Euro** (Vorjahr: 26,2 Mio. Euro); die Eigenkapitalrendite verbesserte sich auf **4,6 %**.
    • **Leasingneugeschäft:** Das Leasingneugeschäft wuchs um **1,4 % auf 1.644,9 Mio. Euro**. Besonders stark entwickelte sich Deutschland mit einem Plus von **7,8 %**.
    • **Ertrags- und Kostenentwicklung:** Die operativen Erträge legten um **11,0 % auf 352,6 Mio. Euro** zu, während die operativen Aufwendungen nur um **1,5 % auf 181,9 Mio. Euro** stiegen.
    • **Effizienz:** Die Cost-Income-Ratio verbesserte sich deutlich von **56,4 % auf 51,6 %**, vor allem dank strikter Kostendisziplin und höherer Prozesseffizienz.
    • **Risiken und Margen:** Die Schadenquote erhöhte sich wegen hoher Insolvenzen und Ausfälle auf **2,0 %** (Vorjahr: 1,7 %); zugleich sank die DB2-Marge des Leasingneugeschäfts auf **15,9 %**.
    • **Ausblick und Finanzierung:** Die Prognose für 2026 bleibt unverändert: ein Konzernergebnis von **74 bis 86 Mio. Euro** sowie ein Leasingneugeschäft am unteren Ende der Spanne von **3,4 bis 3,6 Mrd. Euro**. Zur Refinanzierung platzierte grenke erstmals eine **CAD-Anleihe über 100 Mio. CAD**.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei GRENKE ist am 13.08.2026.

    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.501,23PKT (-0,29 %).


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