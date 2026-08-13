grenke Boosts Group Earnings in H1 2026
Grenke delivered robust H1 2026 results: earnings and efficiency improved notably, even as credit risks rose and leasing growth slowed in a challenging market.
Foto: GRENKE AG
- grenke’s Group earnings rose by 24.8% to EUR 32.6 million in H1 2026, while return on equity improved from 3.8% to 4.6%.
- Leasing new business increased by 1.4% year-on-year to EUR 1,644.9 million, despite challenging market conditions.
- Operating income grew by 11.0% to EUR 352.6 million, while operating expenses rose only 1.5% to EUR 181.9 million.
- The cost-income ratio improved significantly from 56.4% to 51.6%, reflecting strict cost control and efficiency gains.
- Credit risks remained elevated: the loss rate increased to 2.0% from 1.7%, mainly due to high insolvency and default levels.
- grenke maintained its 2026 guidance of EUR 74–86 million in Group earnings and expects leasing new business toward the lower end of the EUR 3.4–3.6 billion range.
The next important date, Publication of the semi-annual financial report, at GRENKE is on 13.08.2026.
At this time, the index SDAX was at 18.501,23PKT (-0,29 %).
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