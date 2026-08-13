Cerebras-Aktie rutscht zweistellig ab – zweite Zahlen seit IPO überzeugen nicht

Die Aktie von Cerebras Systems ist nach Vorlage des zweiten Quartalsberichts seit dem IPO im Mai im nachbörslichen Handel um 16,43 Prozent auf 219 US-Dollar eingebrochen. Obwohl der KI-Chiphersteller seine Prognose für das Gesamtjahr sogar angehoben hat viel der Blick mehr auf den schwächer als erwarteten Umsatz und den hohen Nettoverlust.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Für das laufende Quartal erwartet Cerebras einen Kernumsatz zwischen 214 und 216 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig schraubte das Management seine Prognose für das Gesamtjahr nach oben. Statt bislang 855 bis 865 Millionen US-Dollar sollen nun 880 bis 890 Millionen US-Dollar erreicht werden.

Umsatz und Nettoverlust belasten

Cerebras erzielte im zweiten Quartal einen Gesamtumsatz von 180 Millionen US-Dollar. Analysten hatten laut LSEG im Durchschnitt mit 194 Millionen US-Dollar gerechnet.

Beim bereinigten Ergebnis schnitt das Unternehmen dagegen besser ab: Der Verlust je Aktie belief sich auf 5 Cent, während der Konsens einen Fehlbetrag von 17 Cent vorgesehen hatte.

Unter dem Strich verbuchte der Konzern allerdings einen Nettoverlust von 450,5 Millionen US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum hatte noch ein Gewinn von 309,5 Millionen US-Dollar beziehungsweise 1,91 US-Dollar je Aktie in den Büchern gestanden. Ein Großteil des aktuellen Verlusts geht auf aktienbasierte Vergütungen von 386,6 Millionen US-Dollar zurück.

CEO sieht KI-Nachfrage "durch die Decke" gehen

Vorstandschef Andrew Feldman zeigte sich ungeachtet der Marktreaktion ausgesprochen optimistisch. Die Nachfrage nach künstlicher Intelligenz gehe "durch die Decke", sagte der Manager. Unternehmen seien bereit, für die spezialisierten Systeme von Cerebras hohe Preise zu zahlen.

Der Konzern versucht insbesondere bei KI-Anwendungen mit besonders niedrigen Latenzzeiten Marktanteile vom Branchenführer Nvidia zu gewinnen.

Auftragsbestand erreicht 25,4 Milliarden US-Dollar

Cerebras weist verbleibende Leistungsverpflichtungen von 25,4 Milliarden US-Doll"ar aus. Im kommenden Geschäftsjahr soll sich der Umsatz nach Angaben des Unternehmens verdreifachen.

Zusätzlichen Rückenwind sollen neue Partnerschaften liefern. Cerebras kündigte zuletzt eine Zusammenarbeit mit Nvidia-Konkurrent AMD an, deren Produkte noch in diesem Jahr in Produktion gehen sollen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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