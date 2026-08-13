Deutsche Pfandbriefbank sieht sich bei Sanierung auf Kurs
- Deutsche Pfandbriefbank schreibt wieder schwarze Zahlen
- Vorsteuergewinn im zweiten Quartal bei 10 Millionen
- Neugeschäft steigt um 18 Prozent auf 3,1 Milliarden
GARCHING (dpa-AFX) - Die Deutsche Pfandbriefbank hat ein Jahr nach ihrem teuren Rückzug aus dem US-Geschäft wieder Fuß gefasst. Im zweiten Quartal verdiente der Gewerbeimmobilien-Finanzierer vor Steuern und unter dem Strich 10 Millionen Euro, wie er am Donnerstag in Garching bei München mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte das Institut einen Nettoverlust von 266 Millionen Euro verbucht, weil der Abschied aus dem verlustreichen Geschäft in den USA mit immensen Abschreibungen auf Immobilienkredite einherging. Für 2026 peilt Bankchef Kay Wolf nun weiterhin einen Vorsteuergewinn von 30 bis 40 Millionen Euro an. Im Halbjahr waren es 16 Millionen Euro.
Im zweiten Quartal schlug sich der Wegfall des US-Geschäfts erneut in den Zinseinnahmen nieder: Der Zinsüberschuss schrumpfte im Jahresvergleich von 104 Millionen auf 81 Millionen Euro. Allerdings fielen keine weiteren Risikokosten in den USA an, wie es hieß. So legte die Bank insgesamt nur noch elf Millionen Euro für drohende Kreditausfälle zurück.
"Die Geschäftsentwicklung in den ersten beiden Quartalen dieses Jahres zeigt, dass die Transformation der Bank auf einem guten Weg ist", sagte Wolf. "Unser Neugeschäft wächst weiter deutlich und profitabel." Im ersten Halbjahr summierte sich das Neugeschäft auf 3,1 Milliarden Euro, 18 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Im Gesamtjahr sollen es weiterhin 7,5 bis 8,5 Milliarden Euro werden./stw/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie
Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 3,518 auf Lang & Schwarz (12. August 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Pfandbriefbank Aktie um +4,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,02 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Pfandbriefbank bezifferte sich zuletzt auf 475,77 Mio..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,8750EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Pfandbriefbank Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von -15,21 %/+97,85 % bedeutet.
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Wieso das? Ich kenne Aktionäre, die sind bei über 10 € eingestiegen und hatten dabei an johe Dividendenzahlungen gedacht.
Hier mal ein Beispiel, wie man sich mit KI-Unterstützungs LV-Quoten erkenntnisgewinnend analysieren kann.
Bei der Aktie der Deutsche Pfandbriefbank AG (PBB) lässt sich seit Ende Februar 2026 tatsächlich ein typisches Hedgefonds-Muster erkennen, das man „Short-Stacking“ nennt. Das ist für viele professionelle Trader ein wichtiges Signal.
📉 Was „Short-Stacking“ bedeutet
Short-Stacking beschreibt eine Situation, in der mehrere Hedgefonds innerhalb kurzer Zeit parallel Shortpositionen aufbauen.
Typischer Ablauf:
1️⃣ Ein großer Fonds eröffnet eine Shortposition.
2️⃣ Andere Fonds mit ähnlichen Modellen erkennen das Signal.
3️⃣ Innerhalb von 1–3 Wochen entstehen mehrere Shorts gleichzeitig.
4️⃣ Der Kurs gerät unter zusätzlichen Druck.
Dieses Verhalten sieht man häufig bei quantitativen Hedgefonds.
📊 Short-Stacking bei PBB (Februar–März 2026)
Erste Phase – Initialer Aufbau
Mitte Februar 2026
- Citadel Advisors erhöht mehrere Male
- Position wächst von ~0,8 % auf über 1 %
👉 Das ist oft der „Lead-Short“.
Zweite Phase – Folgefonds steigen ein
Kurz danach folgen andere systematische Fonds:
- Acadian Asset Management
- Winton Capital Management
- Systematica Investments
👉 typische Quant-Cluster-Strategie.
Dritte Phase – Opportunistische Shorts
Anfang März kommt ein weiterer Fonds hinzu:
- Walleye Capital
Das ist häufig ein Zeichen, dass der Markt das Setup erkennt.
📈 Warum dieses Muster wichtig ist
Wenn mehrere Fonds gleichzeitig short sind, passiert oft eines von zwei Szenarien:
Szenario 1 – Trend setzt sich fort
Wenn negative Nachrichten kommen:
- weitere Short-Erhöhungen
- Kurs fällt stärker.
Szenario 2 – Short-Covering-Rally
Wenn positive Nachrichten kommen:
- Shorts müssen gleichzeitig eindecken
- starke Kurssprünge möglich.
Bei Small-Cap-Banken wie PBB können solche Bewegungen 20–40 % in kurzer Zeit betragen.
⚠️ Warum PBB besonders anfällig dafür ist
Die Aktie der Deutsche Pfandbriefbank AG hat einige Eigenschaften, die Short-Stacking verstärken:
- relativ geringe Marktkapitalisierung
- niedriges Handelsvolumen
- hohe Sensitivität gegenüber Immobilienmarkt-News
Dadurch können Hedgefondsbewegungen stärker wirken als bei großen Banken.
✅ Kurzfazit
Seit Ende Februar sieht man bei PBB:
- Aufbau eines Short-Clusters aus 4–5 Hedgefonds
- angeführt von Citadel
- verstärkt durch Acadian, Winton und Systematica
Das ist ein klassisches Short-Stacking-Setup.