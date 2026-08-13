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    Deutsche Pfandbriefbank sieht sich bei Sanierung auf Kurs

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Pfandbriefbank schreibt wieder schwarze Zahlen
    • Vorsteuergewinn im zweiten Quartal bei 10 Millionen
    • Neugeschäft steigt um 18 Prozent auf 3,1 Milliarden
    Deutsche Pfandbriefbank sieht sich bei Sanierung auf Kurs
    Foto: Andreas Gebert - dpa

    GARCHING (dpa-AFX) - Die Deutsche Pfandbriefbank hat ein Jahr nach ihrem teuren Rückzug aus dem US-Geschäft wieder Fuß gefasst. Im zweiten Quartal verdiente der Gewerbeimmobilien-Finanzierer vor Steuern und unter dem Strich 10 Millionen Euro, wie er am Donnerstag in Garching bei München mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte das Institut einen Nettoverlust von 266 Millionen Euro verbucht, weil der Abschied aus dem verlustreichen Geschäft in den USA mit immensen Abschreibungen auf Immobilienkredite einherging. Für 2026 peilt Bankchef Kay Wolf nun weiterhin einen Vorsteuergewinn von 30 bis 40 Millionen Euro an. Im Halbjahr waren es 16 Millionen Euro.

    Im zweiten Quartal schlug sich der Wegfall des US-Geschäfts erneut in den Zinseinnahmen nieder: Der Zinsüberschuss schrumpfte im Jahresvergleich von 104 Millionen auf 81 Millionen Euro. Allerdings fielen keine weiteren Risikokosten in den USA an, wie es hieß. So legte die Bank insgesamt nur noch elf Millionen Euro für drohende Kreditausfälle zurück.

    "Die Geschäftsentwicklung in den ersten beiden Quartalen dieses Jahres zeigt, dass die Transformation der Bank auf einem guten Weg ist", sagte Wolf. "Unser Neugeschäft wächst weiter deutlich und profitabel." Im ersten Halbjahr summierte sich das Neugeschäft auf 3,1 Milliarden Euro, 18 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Im Gesamtjahr sollen es weiterhin 7,5 bis 8,5 Milliarden Euro werden./stw/stk

    Deutsche Pfandbriefbank

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie

    Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 3,518 auf Lang & Schwarz (12. August 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Pfandbriefbank Aktie um +4,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,02 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Pfandbriefbank bezifferte sich zuletzt auf 475,77 Mio..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,8750EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Pfandbriefbank Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von -15,21 %/+97,85 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anstehenden Q2-/Halbjahreszahlen und mögliche Kursreaktionen: Bei guten Ergebnissen werden 3,70–3,80 €, bei Enttäuschungen 3,25–3,30 € erwartet. Die Aktie zeigt bislang nur geringe Dynamik. Diskutiert werden zudem hohe Wertberichtigungen, die Aussicht auf eine Dividende, die niedrige Marktkapitalisierung von rund 450 Mio. € und mögliches Übernahmeinteresse.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Pfandbriefbank eingestellt.

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