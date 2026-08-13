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    Fabasoft startet stark ins neue Geschäftsjahr – Aktie im Fokus

    Fabasoft startet dynamisch ins Geschäftsjahr 2026/2027: Deutliches Umsatzplus, starkes Ergebniswachstum und höhere Liquidität untermauern den Fokus auf digitale Souveränität.

    Fabasoft startet stark ins neue Geschäftsjahr – Aktie im Fokus
    Foto: Fabasoft International Services GmbH
    • Fabasoft steigerte im ersten Quartal 2026/2027 (1. April bis 30. Juni 2026) den Umsatz um 19,7 % auf 25,4 Mio. Euro.
    • Die wiederkehrenden Umsätze erhöhten sich auf 15,2 Mio. Euro und machten 59,8 % des Gesamtumsatzes aus.
    • Das EBITDA stieg deutlich von 4,3 Mio. auf 7,3 Mio. Euro; das EBIT erhöhte sich von 2,4 Mio. auf 5,3 Mio. Euro.
    • Der operative Cashflow verbesserte sich von minus 0,5 Mio. auf 1,3 Mio. Euro.
    • Die liquiden Mittel lagen zum 30. Juni 2026 bei 40,3 Mio. Euro gegenüber 32,3 Mio. Euro im Vorjahr.
    • Trotz anhaltender Investitionen in Fabasphere, KI und Cloud-native Software blieb die Mitarbeiterzahl mit 499 Beschäftigten stabil; Fabasoft setzt weiterhin auf digitale Souveränität, Datensicherheit und europäische Werte.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Fabasoft ist am 13.11.2026.

    Der Kurs von Fabasoft lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 13,750EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    Fabasoft

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    ISIN:AT0000785407WKN:922985
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