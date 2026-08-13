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    Fabasoft Kicks Off New Fiscal Year on a Strong Note

    Fabasoft opened fiscal 2026/2027 with strong momentum: double-digit revenue growth, higher earnings, and solid cash reserves underscore its strategic investments.

    Fabasoft Kicks Off New Fiscal Year on a Strong Note
    Foto: Fabasoft International Services GmbH
    • Fabasoft reported a successful start to fiscal year 2026/2027, covering the period from 1 April to 30 June 2026.
    • Revenue increased by 19.7% year-on-year to EUR 25.4 million, driven by recurring revenues of EUR 15.2 million.
    • EBITDA rose to EUR 7.3 million from EUR 4.3 million, while EBIT increased to EUR 5.3 million from EUR 2.4 million.
    • Operating cash flow improved to EUR 1.3 million, compared with negative EUR 0.5 million in the same period last year.
    • Cash and cash equivalents reached EUR 40.3 million as of 30 June 2026, up from EUR 32.3 million one year earlier.
    • Fabasoft maintained a workforce of 499 employees and continued investing in Fabasphere, AI-powered cloud-native software, research and development, and digital sovereignty.

    The next important date, Publication of the semi-annual financial report, at Fabasoft is on 13.11.2026.

    The price of Fabasoft at the time of the news was 13,750EUR and did not change compared to the previous day.


    Fabasoft

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    ISIN:AT0000785407WKN:922985
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