ÖPNV-Nachfrage
Init Innovation wächst weiter kräftig
- Init steigert Umsatz auf über 200 Millionen Euro
- Ebit-Ergebnis fast verdoppelt auf 12,4 Millionen
- Auftragseingang steigt um 74 Prozent auf 262 Mio
KARLSRUHE (dpa-AFX) - Der Digitalisierungs-Spezialist für Busse und Bahnen Init Innovation ist weiter auf Wachstumskurs. So stieg der Umsatz im ersten Halbjahr erstmals über die Marke von 200 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Karlsruhe mitteilte. Mit 201 Millionen Euro wurden 42 Prozent mehr erlöst als vor einem Jahr. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) wurde mit 12,4 Millionen Euro fast verdoppelt. Dabei profitierte Init unter anderem von Großprojekten wie die Installation im Zusammenhang mit den Ticketing-Systemen für den öffentlichen Personennahverkehr in Nordamerika, insbesondere in Atlanta, im Vorfeld der Fußball-WM in den USA. Auch das Geschäft mit cloud-basierten Software- und Datenplattformen für Verkehrsunternehmen wuchs.
Der Auftragseingang kletterte im Halbjahr um 74 Prozent auf 262,3 Millionen Euro, der Auftragsbestand liegt bei 408,4 Millionen Euro. Die Prognose für das laufende Jahr bekräftigte Init. Zudem hält das im SDax notierte Unternehmen sein Mittelfristziel einer Ebit-Marge von mehr als 10 Prozent für erreichbar./nas/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur init innovation in traffic systems Aktie
Die init innovation in traffic systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,80 % und einem Kurs von 46,73 auf Lang & Schwarz (13. August 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der init innovation in traffic systems Aktie um -1,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,44 %.
Die Marktkapitalisierung von init innovation in traffic systems bezifferte sich zuletzt auf 515,84 Mio..
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von +26,25 %/+40,98 % bedeutet.
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Erst einmal betrachte ich, wie es dem Unternehmen gelingt die Nachfolge des Gründers, Vorstandsvorsitzenden und bedeutenden Aktionärs Dr. Gottfried Greschner (*1946 - in diesem Jahr 80 Jahre alt) klug zu gestalten.
Auf jeden Fall bleibt es eine Freude, dass sich Geschäftsmodelle von einzelnen Unternehmen, die sich Kapital am „Neuen Markt“ besorgt haben, als nachhaltig und erfolgreich zeigen.
Frau Dickgießer wurde allerdings bereits im Jahr 2023 erstmals in den Aufsichtsrat gewählt. Insofern wäre die Fragestellung zur Qualifikation im Jahr 2026 dann richtig, wenn konkrete Erkenntnisse der Ungeeignetheit vorliegen würden. Ganz objektiv hat sich init seit 2023 hervorragend entwickelt - Aktienkurs und Ergebnis. Zumindest konnte Frau Dickgießer, wenn sie tatsächlich ungeeignet wäre, diese Entwicklung nicht verhindern ;-)
Die Init stammt aus einem Projekt der Uni Karlsruhe. Deshalb hat auch die Uni nen Platz im AR. Und den hat die Uni zu bestimmen.