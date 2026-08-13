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    ÖPNV-Nachfrage

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    Init Innovation wächst weiter kräftig

    Für Sie zusammengefasst
    • Init steigert Umsatz auf über 200 Millionen Euro
    • Ebit-Ergebnis fast verdoppelt auf 12,4 Millionen
    • Auftragseingang steigt um 74 Prozent auf 262 Mio
    ÖPNV-Nachfrage - Init Innovation wächst weiter kräftig
    Foto: Arne Dedert - DPA

    KARLSRUHE (dpa-AFX) - Der Digitalisierungs-Spezialist für Busse und Bahnen Init Innovation ist weiter auf Wachstumskurs. So stieg der Umsatz im ersten Halbjahr erstmals über die Marke von 200 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Karlsruhe mitteilte. Mit 201 Millionen Euro wurden 42 Prozent mehr erlöst als vor einem Jahr. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) wurde mit 12,4 Millionen Euro fast verdoppelt. Dabei profitierte Init unter anderem von Großprojekten wie die Installation im Zusammenhang mit den Ticketing-Systemen für den öffentlichen Personennahverkehr in Nordamerika, insbesondere in Atlanta, im Vorfeld der Fußball-WM in den USA. Auch das Geschäft mit cloud-basierten Software- und Datenplattformen für Verkehrsunternehmen wuchs.

    Der Auftragseingang kletterte im Halbjahr um 74 Prozent auf 262,3 Millionen Euro, der Auftragsbestand liegt bei 408,4 Millionen Euro. Die Prognose für das laufende Jahr bekräftigte Init. Zudem hält das im SDax notierte Unternehmen sein Mittelfristziel einer Ebit-Marge von mehr als 10 Prozent für erreichbar./nas/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur init innovation in traffic systems Aktie

    Die init innovation in traffic systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,80 % und einem Kurs von 46,73 auf Lang & Schwarz (13. August 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der init innovation in traffic systems Aktie um -1,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,44 %.

    Die Marktkapitalisierung von init innovation in traffic systems bezifferte sich zuletzt auf 515,84 Mio..

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von +26,25 %/+40,98 % bedeutet.





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