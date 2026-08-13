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    Grenke macht mehr Gewinn und bestätigt Prognose - Aber weniger Neugeschäft

    Für Sie zusammengefasst
    • Leasingneugeschäft sinkt auf 858,5 Millionen Euro
    • Höhere Ausfälle drücken die DB2-Marge auf 15,6 Prozent
    • Gewinn steigt trotz Belastungen um sieben Prozent
    Grenke macht mehr Gewinn und bestätigt Prognose - Aber weniger Neugeschäft
    Foto: GRENKE AG

    BADEN-BADEN (dpa-AFX) - Der Leasingspezialist Grenke hat im zweiten Quartal weniger Neugeschäft einwerben können. Das Leasingneugeschäft ging im Jahresvergleich um ein Prozent auf 858,5 Millionen Euro zurück, wie der SDax-Konzern am Donnerstag in Baden-Baden mitteilte. Auch die Profitabilität im Neugeschäft ging zurück, die entsprechende Deckungsbeitragsmarge (DB2) sank um 1,5 Prozentpunkte auf 15,6 Prozent. Das Unternehmen sprach von einer herausfordernden Marktlage. Neben dem Zeitverzug zwischen Marktzinsen und eigenen Konditionen belasteten auch erwartete höhere Ausfälle die Marge im ersten Halbjahr, so das Unternehmen. Im zweiten Quartal hatte Grenke mit höheren Ausgaben für Unternehmenspleiten zu kämpfen, die Schadenquote stieg von 1,7 auf 2,1 Prozent. Unter dem Strich machte Grenke aber mit 17,1 Millionen Euro gut 7 Prozent mehr Gewinn als ein Jahr zuvor. Chef Sebastian Hirsch bestätigte die Jahresprognose./men/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GRENKE Aktie

    Die GRENKE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 11,99 auf Lang & Schwarz (13. August 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GRENKE Aktie um +0,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,61 %.

    Die Marktkapitalisierung von GRENKE bezifferte sich zuletzt auf 557,95 Mio..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,429EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 19,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von +57,94 %/+132,75 % bedeutet.





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