Grenke macht mehr Gewinn und bestätigt Prognose - Aber weniger Neugeschäft

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GRENKE Aktie

Die GRENKE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 11,99 auf Lang & Schwarz (13. August 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GRENKE Aktie um +0,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,61 %.

Die Marktkapitalisierung von GRENKE bezifferte sich zuletzt auf 557,95 Mio..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,429EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 19,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von +57,94 %/+132,75 % bedeutet.