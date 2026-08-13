Ströer verdient operativ mehr als erwartet - Prognose bestätigt
- Ströer übertrifft Erwartungen beim Quartalsgewinn
- Umsatz steigt im Quartal um rund sieben Prozent
- Jahresprognose für Umsatz und Ebitda bestätigt
KÖLN (dpa-AFX) - Der Werbevermarkter Ströer hat im zweiten Quartal etwas besser als von Experten erwartet abgeschnitten. Zudem wurde die Prognose für das laufende Jahr bestätigt. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zog in den drei Monaten bis Ende Juni um etwas mehr als drei Prozent auf knapp 154 Millionen Euro an, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Köln mitteilte. Von Bloomberg befragte Analysten hatten mit einem stagnierenden operativen Gewinn gerechnet. Der Erlös kletterte im zweiten Quartal um rund sieben Prozent auf 542 Millionen Euro nach oben. Der Umsatzanstieg fiel etwas besser als von Experten prognostiziert aus. Für das laufende Jahr stellt das Management weiter ein organisches Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht. Beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wird zum Vorjahr eine "weitgehend stabile" Entwicklung erwartet./zb/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stroeer Aktie
Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 18.500 auf Ariva Indikation (12. August 2026, 21:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um -1,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,45 %.
Die Marktkapitalisierung von Stroeer bezifferte sich zuletzt auf 2,27 Mrd..
Stroeer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,1700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Stroeer Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -13,92 %/+32,81 % bedeutet.
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@Der Tscheche, danke für die Blumen. Ja ich bin mittlerweile sehr von dem Geschäftsansatz überzeugt und seid Februar 2026 extrem bullisch eingestellt. Meine persönliche Einschätzung, Ströer hat das Rückkaufprogramm aufgelegt um den Aktienkurs nicht unter 33-34 fallen zu lassen, weil die Aktienpakete von den Gründern sicherlich als Sicherheiten hinterlegt sind und tiefere Kurse weitere Sicherheiten erfordert hätten. Seit dem Übernahmegerücht, was es auch bleiben wird, durfte es kein Aktienrückkaufprogramm geben und musste formal gestoppt werden. Am Ende umfasst das Volumen des Aktienrückkaufprogramms genau die 50 cent je Aktie, die es 2026 weniger gibt als 2025 mit den 2,35€. Sprich für den Langzeitanleger erhöht dieses Aktienrückkaufprogramm den zukünftigen Gewinn je einzelner Aktie. Auch diese 1,85€ ist für mich der Wert, den die Stiftungskonstellation braucht um ihre laufenden Kosten und Rücklagen für den fiktiven Erbfall zu decken. Da Müller die Stiftung 2021 gegründet hat, wird dieser simulierte Erbfall vom Finanzamt 2051 durchgeführt und die Stiftung muss zu diesem Zeitpunkt die Erbschaftsteuer bezahlen.
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-05/68538561-kreise-blackstone-zieht-sich-bei-gebot-fuer-stroeer-zurueck-kurs-sackt-ab-016.htm
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Private-Equity-Gesellschaft Blackstone ist Kreisen zufolge nicht mehr an einer möglichen Übernahme des deutschen Werbungs- und Medienkonzerns Ströer interessiert. Blackstone habe sich aus einer Investorengruppe um I Squared zurückgezogen, die eine Übernahme von Ströer geprüft habe, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Ströer-Aktien sackten daraufhin um bis zu 10 Prozent auf 34,70 Euro ab.
Einem Bloomberg-Bericht von Anfang Mai zufolge erwog das I-Squared-Konsortium, ein Gebot in Höhe von rund 2,5 Milliarden Euro für Ströer abzugeben. Eine Aktie des Unternehmens wäre dabei mit etwa 45 Euro pro Aktie bewertet worden. I Squared überlege nun den nächsten Schritt, hieß es in dem Bloomberg-Bericht vom Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Beratungen dauerten an, und es sei nicht sicher, ob ein Angebot abgegeben werde.
Vertreter von Blackstone und I Squared lehnten eine Stellungnahme ab. Ströer war für eine Stellungnahme laut Bloomberg zunächst nicht erreichbar./jha/zb
Vorhin über den Ticker gelaufen ... "SQUARED, BLACKSTONE SAID TO MULL JOINT BID FOR STRÖER UNIT"