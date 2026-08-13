Hellofresh verdient deutlich weniger - Umsatzprognose konkretisiert
- HelloFresh spürt die schwache Kochboxen-Nachfrage
- Umsatz sinkt um 8,8 Prozent auf 1,55 Milliarden
- Jahresgewinn bleibt bei 375 bis 425 Millionen Euro
BERLIN (dpa-AFX) - Der Kochboxenversender Hellofresh hat im zweiten Quartal weiter das schwächelnde Geschäft mit Kochboxen und Fertiggerichten zu spüren bekommen. Den Jahresgewinnausblick bestätigte das Unternehmen zwar, der Umsatz entwickle sich aber in Richtung des unteren Endes der Prognosespanne von währungsbereinigt minus 3 bis minus 6 Prozent, wie das Unternehmen am Donnerstag in Berlin mitteilte. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) soll weiter 375 bis 425 Millionen Euro erreichen
Der Konzernumsatz sank in den drei Monaten bis Ende Juni um 8,8 Prozent auf 1,55 Milliarden Euro. Analysten hatten hier etwas weniger erwartet. Der um Sonder- und Währungseffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) fiel um fast ein Viertel Prozent auf rund 121 Millionen Euro, was im Rahmen der Markterwartungen liegt.
Unter dem Strich sank der auf die Anteilseigner entfallene Gewinn von 13,3 auf 2,8 Millionen Euro./err/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie
Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 3,385 auf Lang & Schwarz (13. August 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um +3,17 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,79 %.
Die Marktkapitalisierung von HelloFresh bezifferte sich zuletzt auf 583,13 Mio..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,7500EUR.
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Ganz so wild, wie du es beschreibst, sieht die KI diesen Umstand nicht ...
Was steckt hinter der „8×“-Aussage?
✅ Was tatsächlich geplant ist
- HelloFresh hat 2026 in Verden (Deutschland) die erste eigene europäische Produktionsstätte für Factor (Ready‑to‑Eat) in Betrieb genommen.
- Laut Unternehmensangaben erhöht dieses Werk die operative Produktionskapazität für Factor in Europa um etwa das Achtfache.
- Das Werk beliefert aktuell Deutschland, Dänemark, Schweden, Belgien und die Niederlande – perspektivisch weitere Märkte. https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/hellofresh-se-stock-de000a161408-factor-ready-to-eat-production/69294358, https://assets.ctfassets.net/irplh84t0tdt/3AsOlDE28xANhRkzHtCpch/d71ee009340fd2e6a35ddc506e5275e2/HelloFresh_SE_Press_release_Factor_EU_Launch_Verden.pdf
👉 Die 8×‑Kapazität gilt nur im Vergleich zur bisherigen, sehr kleinen europäischen Factor‑Produktion, die zuvor überwiegend extern bzw. fragmentiert lief.
Beides! Und zusätzlich das Thema (Galgen)Humor, Selbstironie und "Spaß" etc.
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