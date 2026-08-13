SMA Solar setzt auf zweites Halbjahr

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie

Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,02 % und einem Kurs von 58,00 auf Lang & Schwarz (13. August 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um +14,74 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,46 %.

Die Marktkapitalisierung von SMA Solar Technology bezifferte sich zuletzt auf 2,00 Mrd..

SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 87,00EUR was eine Bandbreite von +28,42 %/+50,98 % bedeutet.