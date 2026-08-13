SMA Solar setzt auf zweites Halbjahr
- SMA Solar erwartet Belebung im zweiten Halbjahr
- Großprojekte sollen operativ stärker werden
- Umsatz sinkt leicht, Gewinn dreht ins Plus
NIESTETAL (dpa-AFX) - Der Photovoltaik-Spezialist SMA Solar rechnet mit einer Belebung seiner Geschäfte in der zweiten Jahreshälfte. So werde bei den Großprojekten ein operativ stärkeres zweites Halbjahr erwartet, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Niestetal mit. Und auch bei den Systemen für Eigenheime und kleinere Unternehmen rechnen die Hessen mit einer verbesserten Umsatzentwicklung aufgrund des höheren Auftragseingangs des abgelaufenen zweiten Quartals. SMA hatte bereits Mitte Juli vorläufige Zahlen vorgelegt und in diesem Zuge die Prognose für 2026 erhöht.
Gemäß der nun endgültig vorliegenden Zahlen ging der Umsatz leicht zurück auf 345,7 Millionen Euro. Davon blieben vor Zinsen und Steuern (Ebit) knapp 49,1 Millionen Euro, nach minus 30,4 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Auf die Aktionäre entfiel ein Gewinn von 74,4 Millionen Euro, nach einem Verlust von 47,9 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum./lew/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie
Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,02 % und einem Kurs von 58,00 auf Lang & Schwarz (13. August 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um +14,74 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,46 %.
Die Marktkapitalisierung von SMA Solar Technology bezifferte sich zuletzt auf 2,00 Mrd..
SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 87,00EUR was eine Bandbreite von +28,42 %/+50,98 % bedeutet.
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Eine weitere gute Perspektive für SMA:
Berichten zufolge bereiten US-Behörden ein Importverbot vor allem für chinesische Wechselrichter vor, wovon westliche Anbieter wie SMA Solar laut Jefferies profitieren. RBC-Analyst Christopher Dendrinos sieht für Enphase und Solaredge zunächst nur begrenzte Auswirkungen und erwartet stärkere Effekte erst bei einem ähnlichen EU-Verbot.
vor 28 MinKurznachricht