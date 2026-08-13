JPMORGAN stuft FRAPORT AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fraport von 82 auf 81 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Elodie Rall passte ihr Bewertungsmodell am Mittwoch an den Halbjahresbericht der Vorwoche an. Die niedrigere Verkehrszahlenprognose für Frankfurt hatte sie bereits im Vorfeld berücksichtigt. Rall geht davon aus, dass sich die Anleger nun wieder auf die grundsätzliche Anlagestory konzentrieren können, die auf der Belebung der Barmittelzuflüsse basiere./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 19:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 66,98EUR auf Lang & Schwarz (13. August 2026, 07:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Elodie Rall

Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 81

Kursziel alt: 82

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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