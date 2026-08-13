BARCLAYS stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Underweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vestas von 80 auf 110 dänische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die klar positive Überraschung im zweiten Quartal sei Resultat eines soliden Geschäfts im Bereich der Windkraftanlagen an Land und günstiger Bilanzierungs-Effekte, schrieb Vlad Sergievskii am Mittwochnachmittag. Die Ergebnisqualität hält er aber weiter für mau. Der Free Cashflow sei daher auch recht moderat geblieben. Letztlich geht Sergievskii davon aus, dass die Performance des zweiten Quartals für die Dänen schwer zu wiederholen sein wird./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 16:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 16:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 16:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 16:29 / GMT
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Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 28,15EUR auf Lang & Schwarz (13. August 2026, 07:35 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Vlad Sergievskii
Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 110
Kursziel alt: 80
Währung: DKK
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Vlad Sergievskii
Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 110
Kursziel alt: 80
Währung: DKK
Zeitrahmen: 12m
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