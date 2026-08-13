Energiekontor: Hohe Bautätigkeit – Ergebnisschub im 2. Halbjahr 2026
Trotz temporärem Verlust im Halbjahr 2026 zeigt Energiekontor mit starkem Umsatzplus, wachsender Projektpipeline und neuen Windparks klare Wachstumsperspektiven.
Foto: Energiekontor AG
- Der Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr 2026 um 31,4 % auf 99,9 Mio. Euro; aufgrund hoher Investitionen und Baukosten fiel das EBT jedoch auf -4,7 Mio. Euro.
- Das negative Halbjahresergebnis gilt wegen des projektorientierten Geschäftsmodells als nicht repräsentativ; wesentliche Ergebnisbeiträge werden im zweiten Halbjahr erwartet.
- Energiekontor nahm vier Windparks mit insgesamt rund 88 MW in Betrieb und erzielte bei drei weiteren Projekten mit rund 56 MW den Financial Close.
- Zum 30. Juni 2026 befanden sich 20 Projekte mit zusammen rund 609 MW im Bau; davon sind etwa 227 MW für den eigenen Bestand vorgesehen.
- Das Segment Stromerzeugung steigerte den Umsatz um 12,4 % auf 34,5 Mio. Euro und das EBT um 45,8 % auf 7,0 Mio. Euro; die Stromproduktion erhöhte sich auf rund 329 GWh.
- Die Projektpipeline bleibt mit rund 11,9 GW einschließlich US-Projektrechten umfangreich. Die Prognose eines Konzern-EBT von 40 bis 60 Mio. Euro für 2026 ist weiterhin erreichbar, abhängig unter anderem von britischen Projektverkäufen und der Inbetriebnahme weiterer deutscher Windparks.
Der Kurs von Energiekontor lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 34,78EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,50 % im
Minus.
16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 33,93EUR das entspricht einem Minus von -2,44 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.501,23PKT (-0,29 %).
-5,97 %
-5,31 %
-7,82 %
-22,90 %
-28,13 %
-55,22 %
-37,72 %
+146,45 %
+237,24 %
Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 31.08.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte