Autovermieter Sixt legt stärker zu als gedacht - Prognose bestätigt
- Sixt steigert Quartalsumsatz um knapp zehn Prozent
- Vorsteuergewinn steigt auf 123 Millionen Euro
- Sixt bestätigt seine Jahresprognose weiterhin
PULLACH (dpa-AFX) - Der Autovermieter Sixt hat im zweiten Quartal einen stärkeren Sprung hingelegt als erwartet. Der Umsatz kletterte dank des kräftigen Geschäftsausbaus um knapp 10 Prozent auf 1,19 Milliarden Euro nach oben, wie der SDax -Konzern am Donnerstag in Pullach mitteilte. Der Vorsteuergewinn legte um fast 15 Prozent auf 123 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge zog um 0,4 Prozentpunkte auf 10,3 Prozent an. Mit den Resultaten schnitt Sixt besser ab, als die von Bloomberg befragten Analysten im Schnitt gedacht hatten. Unter dem Strich stieg der Konzerngewinn um annähernd 6 Prozent auf 83 Millionen Euro. "Unsere Jahresprognose bestätigen wir", sagte Finanzchef Franz Weinberger laut Mitteilung.
Sixt baut das Geschäft seit geraumer Zeit aus und profitiert dabei auch von den Schwierigkeiten der Konkurrenz. Im ersten Halbjahr waren durchschnittlich fast 200.000 Fahrzeuge in der Vermietung und damit 9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Auch die Zahl der Stationen wuchs zum Stichtag Ende Juni innerhalb eines Jahres um 176 auf 2.300 inklusive Franchisepartner. Unter den neuen Anlaufstellen sind unter anderem weitere in den Urlaubsländern Spanien und Italien, bevor im für Sixt wichtigen dritten Quartal die Haupturlaubszeit die Geschäfte ankurbeln soll.
Sixt peilt in diesem Jahr einen Umsatzanstieg auf 4,45 bis 4,6 Milliarden Euro an bei einer Marge des Vorsteuerergebnisses im Bereich von 10 Prozent. Im Vorjahr lag der Erlös bei 4,28 Milliarden Euro und die Vorsteuermarge bei 9,4 Prozent./men/ajx/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sixt Aktie
Die Sixt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 72,10 auf Lang & Schwarz (13. August 2026, 07:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sixt Aktie um +10,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,22 %.
Die Marktkapitalisierung von Sixt bezifferte sich zuletzt auf 2,28 Mrd..
Sixt zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 93,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Sixt Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 83,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von +10,04 %/+45,84 % bedeutet.
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Sixt hat StarCar still und leise gestartet: https://www.starcar.de/de
Sixt begibt Anleihe zu 3,5%, Hertz muss 5+% ( zusätzlicher kurzfrisiger Finanzierungsbedarf erfordert sogar knappe 7%) bieten und Avis 7%.
Über ausbleibende Kunden kann sich Avis nicht beklagen, ist ja auch kein Wunder bei den Billigangeboten. Es ist aber eben auch nicht das Problem, zu wenige Kunden zu haben, sondern keine kostendeckende Preise für die Mietwagen zu erzielen.