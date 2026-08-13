Cewe wächst auch im zweiten Quartal - Übernahmekosten belasten aber

Cewe baut mit dem Zukauf das Sofortfoto-Geschäft international weiter aus. " So schaffen wir die Grundlage für weiteres profitables Wachstum", sagte Cewe-Chef Thomas Mehls laut aktueller Mitteilung. Die Ziele für das laufende Jahr bestätigte der Manager./tav/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CEWE Stiftung Aktie

Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 96,40 auf Lang & Schwarz (13. August 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CEWE Stiftung Aktie um -3,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,03 %.

Die Marktkapitalisierung von CEWE Stiftung bezifferte sich zuletzt auf 704,01 Mio..

CEWE Stiftung zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0300 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 141,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 126,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 158,00EUR was eine Bandbreite von +33,19 %/+67,02 % bedeutet.