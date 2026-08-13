Cewe wächst auch im zweiten Quartal - Übernahmekosten belasten aber
- Fotofinishing treibt Cewe im Quartal deutlich an
- Umsatz steigt um sechs Prozent auf 143,9 Millionen Euro
- Kodak-Zukauf baut Cewe international weiter aus
OLDENBURG (dpa-AFX) - Ein starkes Kerngeschäft mit der End- und Verarbeitung von Fotos hat Cewe auch im zweiten Quartal angetrieben. Das sogenannte Fotofinishing verzeichnete ein Wachstum von 7,5 Prozent im Jahresvergleich; konzernweit habe der Umsatz dadurch in den drei Monaten bis Ende Juni um 6 Prozent auf 143,9 Millionen Euro zugelegt, teilte der Fotodienstleister am Donnerstag in Oldenburg mit. Ausgeklammert haben die Niedersachsen dabei den kommerziellen Onlinedruck, der inzwischen verkauft wurde.
Ebenfalls um diesen bereinigt wies der Konzern vor Zinsen und Steuern ein saisontypisch negatives Ergebnis von 3,1 Millionen Euro aus, nach minus 3,3 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Inklusive aller Sondereffekte lag das Ergebnis bei minus 6,8 Millionen Euro - darin enthalten seien auch Übernahmekosten von 3,7 Millionen den übernommenen Anbieter Kodak Moments.
Cewe baut mit dem Zukauf das Sofortfoto-Geschäft international weiter aus. " So schaffen wir die Grundlage für weiteres profitables Wachstum", sagte Cewe-Chef Thomas Mehls laut aktueller Mitteilung. Die Ziele für das laufende Jahr bestätigte der Manager./tav/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CEWE Stiftung Aktie
Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 96,40 auf Lang & Schwarz (13. August 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CEWE Stiftung Aktie um -3,15 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,03 %.
Die Marktkapitalisierung von CEWE Stiftung bezifferte sich zuletzt auf 704,01 Mio..
CEWE Stiftung zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0300 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 141,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 126,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 158,00EUR was eine Bandbreite von +33,19 %/+67,02 % bedeutet.
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CEWE-Analyse für den Calm Capital Substack und X calmcap.substack.com/p/cewe
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CEWE ist eine gute Wahl, ich soll aber Effecten-Spiegel WKN 564763 nicht vergessen.
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