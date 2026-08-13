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    Secunet Security Networks: Starkes Halbjahr, Gewinnsprung im 2. Quartal

    secunet setzt seinen Wachstumskurs eindrucksvoll fort: Deutlich höhere Umsätze, stark steigende Erträge und ein prall gefülltes Auftragsbuch prägen das erste Halbjahr 2026.

    Secunet Security Networks: Starkes Halbjahr, Gewinnsprung im 2. Quartal
    Foto: adobe.stock.com
    • secunet steigerte den Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2026 um 19,2 % auf 204,7 Mio. Euro.
    • Das EBITDA erhöhte sich um 15,5 % auf 19,2 Mio. Euro, das EBIT um 20,4 % auf 8,7 Mio. Euro.
    • Im zweiten Quartal wuchs der Umsatz um 31,6 % auf 122,9 Mio. Euro; das EBITDA stieg um 77,6 % auf 17,9 Mio. Euro und das EBIT mehr als doppelte sich auf 12,6 Mio. Euro.
    • Der Auftragseingang legte deutlich um 78,7 % auf 287,4 Mio. Euro zu; der Auftragsbestand stieg auf 360,8 Mio. Euro.
    • Das Segment Public Sector wuchs um 29,4 % auf 192,7 Mio. Euro, während der Business Sector aufgrund der schwächeren Gesundheitsnachfrage um 47,4 % auf 12,0 Mio. Euro zurückging.
    • Der Jahresausblick 2026 wurde bestätigt: Beim Umsatz wird nun das obere Ende der Spanne von 460 bis 500 Mio. Euro erwartet; prognostiziert werden weiterhin 53–58 Mio. Euro EBIT und 76–84 Mio. Euro EBITDA.

    Der nächste wichtige Termin, Halbjahresfinanzbericht 2026, bei Secunet Security Networks ist am 13.08.2026.

    Der Kurs von Secunet Security Networks lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 191,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,90 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 194,70EUR das entspricht einem Plus von +1,67 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.501,23PKT (-0,29 %).


    Secunet Security Networks

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    ISIN:DE0007276503WKN:727650
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