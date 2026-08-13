TKMS-Aktie schießt hoch: Prognose angehoben, Auftragsbuch prall gefüllt

Für das bis Ende September laufende Geschäftsjahr 2025/26 erwartet TKMS nun ein Umsatzwachstum von 10 bis 12 Prozent. Bislang hatte das Unternehmen lediglich eine Steigerung von 2 bis 5 Prozent in Aussicht gestellt. Die bereinigte EBIT-Marge soll bis zu 6,5 Prozent erreichen, nachdem zuvor ein Wert von mehr als 6 Prozent erwartet worden war. Mittelfristig hält TKMS an seinen Zielen fest: Der Umsatz soll durchschnittlich um rund 10 Prozent pro Jahr wachsen, die bereinigte EBIT-Marge soll über 7 Prozent steigen.

Der Marineschiffbauer TKMS hat seine Jahresprognose zum zweiten Mal innerhalb von sechs Monaten angehoben und damit die Anleger überzeugt. Die Aktie legte am Mittwoch zeitweise mehr als 15 Prozent zu. Auf Tradegate wurden die Titel am Morgen zunächst rund sechs Prozent über dem Xetra-Schlusskurs des Vortags gehandelt. Rückenwind liefern sowohl die Geschäftszahlen für die ersten neun Monate als auch ein prall gefülltes Auftragsbuch und mögliche Großaufträge in Kanada und Indien.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In den ersten neun Monaten erhöhte sich der Umsatz um 19 Prozent auf 1,89 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT stieg um 13 Prozent auf 110 Millionen Euro und übertraf damit die Analystenerwartungen von rund 101 Millionen Euro. Die Marge ging allerdings von 6,1 auf 5,8 Prozent zurück. Als Gründe nennt TKMS unter anderem höhere Verwaltungskosten im Zuge der Verselbstständigung sowie den planmäßigen Hochlauf neuer Programme.

Besonders dynamisch entwickelte sich das U-Boot-Geschäft. Der Segmentumsatz stieg auf rund eine Milliarde Euro, während sich das bereinigte EBIT auf 46 Millionen Euro vervierfachte. Bei Atlas Electronics legten die Erlöse um 28 Prozent auf 612 Millionen Euro zu, das bereinigte EBIT wuchs um 31 Prozent auf 59 Millionen Euro. Das Surface-Vessels-Geschäft steigerte den Umsatz um 11 Prozent, blieb beim operativen Ergebnis jedoch stabil.

Zum Ende Juni belief sich der Auftragsbestand auf 20,1 Milliarden Euro. Nach dem Bilanzstichtag erhielt TKMS den bislang größten Überwasser-Schiffbauauftrag der Unternehmensgeschichte: vier Fregatten für die Deutsche Marine, verbunden mit einer Option auf vier weitere Schiffe. In Kanada ist TKMS bevorzugter Anbieter für ein Programm mit bis zu zwölf U-Booten. Ein Vertrag steht jedoch noch aus. Mit Indien verhandelt der Konzern final über sechs U-Boote plus drei weitere als Option.

Der hohe Auftragseingang belastet kurzfristig die Liquidität. Der freie Cashflow fiel nach neun Monaten auf minus 204 Millionen Euro, nach einem Plus von 631 Millionen Euro im Vorjahr. Dies könnte auch die Dividende begrenzen, die nur bei ausreichender Cashflow-Deckung ausgeschüttet werden soll. Analysten sehen dennoch weiteres Potenzial: Metzler erhöhte das Kursziel von 105 auf 115 Euro und bestätigte die Kaufempfehlung.

Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,98 % und einem Kurs von 98,00EUR auf Lang & Schwarz (13. August 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.