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    Novo Nordisk startet Wocheninsulin in den USA – der nächste Wachstumsschub?

    Novo Nordisk startet Wocheninsulin in den USA – der nächste Wachstumsschub?
    Foto: Novo Nordisk A/S

    **Novo Nordisk bringt Wocheninsulin in den USA auf den Markt**

    Novo Nordisk startet in den USA den Vertrieb von Awiqli, dem ersten dort zugelassenen Basalinsulin zur einmal wöchentlichen Anwendung bei Erwachsenen mit Typ-2-Diabetes. Nach Angaben des dänischen Pharmakonzerns wird das Präparat in mehr als 70.000 Apotheken erhältlich sein. Die Behandlung soll die Zahl der Basalinsulin-Injektionen von sieben auf eine pro Woche reduzieren und damit die Therapie im Alltag deutlich vereinfachen.

    Der Wirkstoff Insulin icodec verfügt über eine besonders lange Wirkdauer. In den Zulassungsstudien senkte Awiqli den Langzeitblutzucker, gemessen am HbA1c-Wert, mindestens vergleichbar stark wie täglich verabreichte Basalinsuline. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hatte das Medikament bereits im März zugelassen. Die Genehmigung gilt allerdings ausschließlich für Erwachsene mit Typ-2-Diabetes. Für den Einsatz bei Typ-1-Diabetes äußerte die Behörde wegen eines erhöhten Risikos für Unterzuckerungen Bedenken.

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    Für Novo Nordisk ist die Markteinführung strategisch bedeutsam. Der Konzern kann damit sein traditionelles Insulingeschäft modernisieren und sich zugleich einen zeitlichen Vorsprung gegenüber dem US-Wettbewerber Eli Lilly verschaffen. Auch Lilly entwickelt ein Basalinsulin zur wöchentlichen Anwendung. Im Zentrum des Wettbewerbs steht jedoch weiterhin das Geschäft mit Medikamenten gegen Adipositas und Diabetes, insbesondere die sogenannten GLP-1-Präparate.

    Die Privatbank Berenberg reagierte zuletzt vorsichtiger auf die Perspektiven von Novo Nordisk. Sie stufte die Aktie von „Buy“ auf „Hold“ herab und senkte das Kursziel von 325 auf 305 dänische Kronen. Analystin Kerry Holford erwartet, dass der Wettbewerb um orale Abnehmmedikamente in der zweiten Jahreshälfte an Schärfe gewinnt. Zwar könne die mögliche Öffnung des US-Gesundheitsprogramms Medicare für Gewichtsreduktionsmittel die Nachfrage steigern. Eli Lilly dürfte davon jedoch stärker profitieren, da der US-Konzern bereits auf dem freien Markt eine führende Position einnehme.

    In Anlegerforen gehen die Einschätzungen deutlich auseinander. Langfristig orientierte Investoren verweisen auf das strukturelle Wachstum des Diabetes- und Adipositasmarktes sowie auf die starke Positionierung von Novo Nordisk. Andere Stimmen warnen vor fehlendem kurzfristigem Wachstum, Preisdruck durch Krankenkassen und Pharmacy Benefit Manager sowie zunehmender Konkurrenz durch Lilly. Zudem werden Patentabläufe und die bevorstehende Einführung oraler Therapien als Risiken genannt.

    Damit bleibt Awiqli ein wichtiger Produktfortschritt. Ob das Wocheninsulin jedoch ausreicht, um den Wettbewerbsdruck und die aktuellen Wachstumssorgen zu kompensieren, dürfte maßgeblich von Akzeptanz, Erstattung und Preisentwicklung im US-Markt abhängen.



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