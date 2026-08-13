🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    US-Inflation sinkt: Börsen wittern Hoffnung auf Fed-Zinssenkung

    US-Inflation sinkt: Börsen wittern Hoffnung auf Fed-Zinssenkung
    Foto: adobe.stock.com

    Die US-Inflation hat sich im Juli leicht abgeschwächt und damit den Druck auf die Federal Reserve etwas gemindert. Nach Angaben des Bureau of Labor Statistics stieg der Verbraucherpreisindex gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 0,1 Prozent. Die Jahresrate sank von 3,5 Prozent im Juni auf 3,4 Prozent. Damit lag die Teuerung im Rahmen der Erwartungen, zugleich aber weiterhin deutlich über dem Inflationsziel der US-Notenbank von zwei Prozent.

    Auch die Kerninflation, bei der Energie- und Lebensmittelpreise herausgerechnet werden, entwickelte sich moderat. Sie legte im Monatsvergleich um 0,2 Prozent zu und erhöhte sich auf Jahressicht um 2,5 Prozent. Der Wert markiert den dritten ermutigenden Monatsbericht in Folge. Von einer nachhaltigen Entspannung kann jedoch noch nicht gesprochen werden. Insbesondere Dienstleistungen und strukturelle Kostenfaktoren halten den Preisauftrieb hartnäckig.

    An den US-Börsen wurden die Daten zunächst positiv aufgenommen. Der Nasdaq lag vor Handelsbeginn knapp ein Prozent im Plus, der S&P 500 gewann rund 0,5 Prozent. Anleger werteten die Zahlen als Hinweis darauf, dass die Fed ihren geldpolitischen Kurs möglicherweise ohne weitere Zinserhöhungen fortsetzen kann. „Langsam, aber sicher setzt sich der disinflationäre Kurs fort“, erklärte Christopher Hodge, Ökonom bei Natixis. Zwar müsse bei den kommenden Sitzungen weiterhin mit Überraschungen gerechnet werden, eine zusätzliche Zinserhöhung sei derzeit jedoch nicht das Basisszenario.

    Geschenk Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 31.08.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Gegenwind kommt unter anderem vom Boom rund um künstliche Intelligenz. Die stark wachsende Nachfrage nach Rechenzentren, Stromversorgung und weiterer Infrastruktur verteuert Baumaterialien, technische Ausrüstung und Hardware. Dieser Investitionsschub könnte den Preisdruck in bestimmten Bereichen länger hochhalten. Gleichzeitig zeigen sich die US-Konsumenten bislang widerstandsfähig. Nach fünf Jahren erhöhter Inflation und angesichts eines unsichereren Arbeitsmarktes mehren sich jedoch Anzeichen einer wachsenden Belastung der privaten Haushalte.

    Die moderaten Inflationsraten im Juni und Juli sprechen dafür, dass der energiebedingte Preisschub vom Frühjahr allmählich abklingt. Für die Fed bleibt das Umfeld dennoch anspruchsvoll: Sie muss zwischen dem nachlassenden Gesamtpreisdruck und der zähen Kerninflation abwägen. Neue Daten zu Löhnen, Beschäftigung und Dienstleistungen dürften daher entscheidend für die nächsten Zinsentscheidungen sein.

    Am Devisenmarkt bewegte sich der Euro zuletzt nur wenig. Nach einem Anstieg auf 1,1555 US-Dollar am Montag gab die Gemeinschaftswährung am Dienstag auf 1,1540 Dollar nach. Konjunkturelle Verbesserungen im Euroraum konnten den Euro kaum stützen. Der Dollar kostete zuletzt 0,8665 Euro.



    EUR/USD

    +0,01 %
    +0,02 %
    +1,21 %
    -1,65 %
    -1,56 %
    +5,67 %
    -2,32 %
    +3,20 %
    +19,55 %
    ISIN:EU0009652759WKN:965275

    Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 1,152USD auf Forex (13. August 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    US-Inflation sinkt: Börsen wittern Hoffnung auf Fed-Zinssenkung Die US-Inflation hat sich im Juli leicht abgeschwächt und damit den Druck auf die Federal Reserve etwas gemindert. Nach Angaben des Bureau of Labor Statistics stieg der Verbraucherpreisindex gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 0,1 Prozent. Die …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     