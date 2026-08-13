US-Inflation sinkt: Börsen wittern Hoffnung auf Fed-Zinssenkung

Auch die Kerninflation, bei der Energie- und Lebensmittelpreise herausgerechnet werden, entwickelte sich moderat. Sie legte im Monatsvergleich um 0,2 Prozent zu und erhöhte sich auf Jahressicht um 2,5 Prozent. Der Wert markiert den dritten ermutigenden Monatsbericht in Folge. Von einer nachhaltigen Entspannung kann jedoch noch nicht gesprochen werden. Insbesondere Dienstleistungen und strukturelle Kostenfaktoren halten den Preisauftrieb hartnäckig.

Die US-Inflation hat sich im Juli leicht abgeschwächt und damit den Druck auf die Federal Reserve etwas gemindert. Nach Angaben des Bureau of Labor Statistics stieg der Verbraucherpreisindex gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 0,1 Prozent. Die Jahresrate sank von 3,5 Prozent im Juni auf 3,4 Prozent. Damit lag die Teuerung im Rahmen der Erwartungen, zugleich aber weiterhin deutlich über dem Inflationsziel der US-Notenbank von zwei Prozent.

An den US-Börsen wurden die Daten zunächst positiv aufgenommen. Der Nasdaq lag vor Handelsbeginn knapp ein Prozent im Plus, der S&P 500 gewann rund 0,5 Prozent. Anleger werteten die Zahlen als Hinweis darauf, dass die Fed ihren geldpolitischen Kurs möglicherweise ohne weitere Zinserhöhungen fortsetzen kann. „Langsam, aber sicher setzt sich der disinflationäre Kurs fort“, erklärte Christopher Hodge, Ökonom bei Natixis. Zwar müsse bei den kommenden Sitzungen weiterhin mit Überraschungen gerechnet werden, eine zusätzliche Zinserhöhung sei derzeit jedoch nicht das Basisszenario.

Gegenwind kommt unter anderem vom Boom rund um künstliche Intelligenz. Die stark wachsende Nachfrage nach Rechenzentren, Stromversorgung und weiterer Infrastruktur verteuert Baumaterialien, technische Ausrüstung und Hardware. Dieser Investitionsschub könnte den Preisdruck in bestimmten Bereichen länger hochhalten. Gleichzeitig zeigen sich die US-Konsumenten bislang widerstandsfähig. Nach fünf Jahren erhöhter Inflation und angesichts eines unsichereren Arbeitsmarktes mehren sich jedoch Anzeichen einer wachsenden Belastung der privaten Haushalte.

Die moderaten Inflationsraten im Juni und Juli sprechen dafür, dass der energiebedingte Preisschub vom Frühjahr allmählich abklingt. Für die Fed bleibt das Umfeld dennoch anspruchsvoll: Sie muss zwischen dem nachlassenden Gesamtpreisdruck und der zähen Kerninflation abwägen. Neue Daten zu Löhnen, Beschäftigung und Dienstleistungen dürften daher entscheidend für die nächsten Zinsentscheidungen sein.

Am Devisenmarkt bewegte sich der Euro zuletzt nur wenig. Nach einem Anstieg auf 1,1555 US-Dollar am Montag gab die Gemeinschaftswährung am Dienstag auf 1,1540 Dollar nach. Konjunkturelle Verbesserungen im Euroraum konnten den Euro kaum stützen. Der Dollar kostete zuletzt 0,8665 Euro.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 1,152USD auf Forex (13. August 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.

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