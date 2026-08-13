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    Meta drohen bis zu 1,4 Billionen Dollar – Zuckerberg vor Gericht

    Meta drohen bis zu 1,4 Billionen Dollar – Zuckerberg vor Gericht
    Foto: Askar - stock.adobe.com

    Meta steht vor einem der folgenreichsten Verfahren in der Geschichte des Konzerns. Ab Mittwoch beginnt in Kalifornien die Auswahl der Geschworenen in einem Prozess, in dem mehrere US-Bundesstaaten dem Facebook- und Instagram-Konzern vorwerfen, seine Plattformen gezielt auf eine möglichst lange Nutzung durch Kinder und Jugendliche ausgerichtet zu haben. Zudem soll Meta Verbraucher über mögliche Risiken getäuscht sowie Daten von Kindern illegal gesammelt und verwendet haben. Die Eröffnungsplädoyers sind für den 18. August vorgesehen, der Prozess soll rund sieben Wochen dauern. Als Zeugen werden unter anderem Meta-Chef Mark Zuckerberg und Instagram-Leiter Adam Mosseri erwartet.

    Für Anleger steht viel auf dem Spiel. Meta beziffert das mögliche Schadenersatzrisiko auf bis zu 1,4 Billionen US-Dollar – nahezu so viel wie die aktuelle Marktkapitalisierung des Konzerns von rund 1,5 Billionen Dollar. Die klagenden Bundesstaaten haben allerdings bislang keine konkrete Forderung genannt. Noch gravierender als eine hohe Geldstrafe könnten Auflagen sein, die das Geschäftsmodell unmittelbar beeinträchtigen.

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    Gefordert werden unter anderem Altersbeschränkungen, verbindliche Zeitlimits für junge Nutzer sowie die Abschaffung von Funktionen wie dem endlosen Scrollen und bestimmten Benachrichtigungen. Darüber hinaus könnte Meta verpflichtet werden, Algorithmen und Künstliche-Intelligenz-Modelle zu löschen, die mit Daten von Kindern entwickelt wurden. Auch das Empfehlungssystem dürfte stärker auf das Wohlbefinden der Nutzer als auf maximale Interaktion ausgerichtet werden. Dies könnte die für Meta zentrale Logik der Nutzerbindung und damit indirekt auch das Werbegeschäft treffen.

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    Der Prozess fällt in eine ohnehin angespannte Phase. Erst vergangene Woche wurde Meta in New Mexico zu 567 Millionen Dollar Schadenersatz sowie zu Änderungen an seinen Plattformen verurteilt. Insgesamt laufen Tausende vergleichbare Verfahren gegen Meta und andere soziale Netzwerke. Der Konzern weist die Vorwürfe zurück und verweist auf seine Investitionen in den Jugendschutz. Gleichzeitig räumt Meta ein, dass die juristischen Auseinandersetzungen erhebliche Folgen für Geschäft und Finanzen haben könnten.

    Zusätzlichen regulatorischen Druck erzeugt die Europäische Union. TikTok sowie Facebook und Instagram sollen künftig enger mit Faktencheckern zusammenarbeiten, um in Krisensituationen die Verbreitung schädlicher Desinformation einzudämmen. Ein freiwilliger Krisenmechanismus soll besonders Prüfer mit lokaler Sachkenntnis einbinden. Anlass war die Migrationskrise in Ceuta, bei der irreführende Videos den Eindruck einer offenen Grenze vermittelt haben sollen. Die EU-Kommission koordiniert den Mechanismus im Rahmen des Digital Services Act. Für Meta bedeutet das: Neben möglichen Milliardenrisiken in den USA wächst auch der Druck, Algorithmen, Moderation und Krisenkommunikation international neu auszurichten.



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